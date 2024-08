Sabotageverdacht: Offenbar zwei Bundeswehrstandorte abgeriegelt

Am Fliegerhorst Köln-Wahn läuft aktuell ein Großeinsatz von Polizei, Militärpolizei und dem Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr (MAD). Was genau dort passiert ist, ist zur Stunde noch unklar. Fest steht: Die Kaserne wurde abgeriegelt - wegen eines möglichen Eindringversuchs und des Verdachts auf Sabotage. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Auch der Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen soll laut einem Bericht gesperrt worden sein - wegen eines ähnlichen Verdachts.

Spekulationen um verunreinigtes Trinkwasser in der Kaserne

Nach Angaben des Territorialen Führungskommandos wurde der Militärflughafen Köln-Wahn südöstlich der nordrhein-westfälischen Millionenstadt am Morgen geschlossen. Die Ermittlungsbehörden und der Staatsschutz seien eingeschaltet. Weitere Details wollte der Sprecher aber nicht nennen.

Zuerst hatte der "Spiegel" über das Thema berichtet (externer Link). Laut Informationen des Magazins könnte in den Bundeswehr-Standort eingebrochen und das Leitungswasser der Kaserne kontaminiert worden sein. Die Einsatzkräfte würden nach Auffälligkeiten an einem Wasserwerk dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr nachgehen, sagte der Sprecher der Bundeswehr NRW, Ulrich Fonrobert, in einem kurzen Statement. Die Bundeswehr nehme den Fall sehr ernst.

Bundesverteidigungsministerium hält sich stark bedeckt

Nach Hinweisen auf die Störung sei auch ein Loch in einem Zaun entdeckt worden, hieß es. Auch eine auffällige Person wurde bemerkt. Für die Untersuchung wurden Wasserproben entnommen. In internen Mitteilungen seien die Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Kräfte dringlich dazu aufgerufen worden, keinesfalls Trinkwasser auf dem Gelände zu entnehmen. Die Kaserne durfte nach diesen Angaben nicht mehr betreten oder verlassen werden. Die Polizei habe sie weiträumig abgesperrt.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich zu einer möglichen "Verletzung von Menschen" nicht äußern. Das Territoriale Führungskommando erklärte: "Bundeswehrangehörigen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Vorfall zu Schaden gekommen sind, wünschen wir schnelle und vollständige Genesung." Mit den Ermittlungsbehörden werde zur Aufklärung "sehr eng und vertrauensvoll" zusammengearbeitet.

Weiterer Anschlagsverdacht in Stützpunkt Geilenkirchen

Kurz darauf bestätigte das Territorialen Führungskommando der Bundeswehr in Berlin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters dann auch einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (externer Link), wonach auch der Nato-Stützpunkt Geilenkirchen gut hundert Kilometer westlich von Köln abgeriegelt werden musste. Auch hier wird offenbar eine mögliche Trinkwasser-Kontamination geprüft, die Kaserne soll über ein eigenes Wasserpumpwerk verfügen.

In Geilenkirchen sind auch AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert. In Köln-Wahn befindet sich der größte Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr. Die Kaserne beherbergt mehrere Kommandobehörden sowie militärische und zivile Dienststellen der Truppe. Auch die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung hat hier ihren Sitz, da die Kaserne direkt an den Flughafen Köln/Bonn angrenzt. Insgesamt sind am Standort laut "Spiegel" 4.300 Soldaten und 1.200 Zivilangestellte beschäftigt.