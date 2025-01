Party, Randale und Unfälle: Turbulenter Start ins neue Jahr

In ganz Deutschland und auch in Bayern starteten die Menschen mit farbenprächtigem Feuerwerk und ausgelassenen Partys ins neue Jahr. Um Mitternacht stiegen vielerorts Raketen auf, Böller wurden gezündet.

Randale in München: Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen

In München gab es allerdings auch Randale in der Silvesternacht: Eine Polizeisprecherin sprach von schätzungsweise 200 bis 300 Personen aus dem linken Spektrum auf der Wittelsbacherbrücke. Demnach sind unter anderem Gegenstände angezündet und auf Beamte geworfen worden. Auch mit Feuerwerkskörpern habe es Beschuss auf die Polizei gegeben.

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben die Lage "mit starken Kräften" entspannen. Die Wittelsbacherbrücke über der Isar sowie umliegende Straßen seien zwischenzeitlich gesperrt gewesen.

In Traunstein schreckten die Feuerwerkskörper vier Pferde auf, die auf ihrer Flucht auch auf Kreis- und Bundesstraßen unterwegs waren. Eines der Tiere konnte nach knapp eineinhalb Stunden eingefangen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die anderen drei Pferde habe man bis zu einem Waldstück bei Kotzing verfolgt, sie seien aber weiterhin unterwegs. Wo genau die Pferde gerade sind und woher sie kommen, sei noch unklar.

Übergriffe und Festnahmen auch in Berlin und Leipzig

Größenteils blieben die Feiern in Deutschland friedlich, doch nicht überall. Allein in Berlin nahm die Polizei nach eigenen Angaben 330 Menschen fest. Laut erster vorläufiger Bilanz vom frühen Morgen wurden 13 Polizisten verletzt, davon einer schwer. Er sei mutmaßlich von einem illegalen Feuerwerkskörper getroffen worden und musste noch in der Nacht am Bein operiert werden. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie Rettungskräfte seien beschossen worden.

Auch andernorts gab es Zwischenfälle: In Leipzig griffen etwa 50 Menschen Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerk und Flaschen an. In Köln wurden nach Angaben der dortigen Polizei zwei Beamte durch Böller verletzt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr seien mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Etwas Ähnliches passierte auch in Hamburg. Bereits in den vergangenen Silvesternächten hatte es derartige Übergriffe gegeben.

Fünf Tote durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern

Bundesweit endete die Silvesternacht für mindestens fünf Menschen tödlich. Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern starben ein 24-Jähriger in Nordrhein-Westfalen, zwei Männer im Alter von 45 und 50 Jahren in Sachsen sowie ein 20-Jähriger in Hamburg. Ein weiterer Mensch wurde in der Nacht im Norden von Brandenburg tödlich verletzt. Alle Todesopfer hatten vermutlich mit selbstgebauten oder verbotenen Böllern hantiert.

Bundesweit gab es zudem viele Unfälle mit Feuerwerk, bei denen Menschen schwere Verletzungen erlitten. In Rostock ist ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden, als ein Böller unmittelbar vor seinem Gesicht explodierte. Noch sei unklar, wer den Knaller in die Richtung des Kindes warf, berichtete die Polizei. Dies sei nun Gegenstand der Ermittlungen. In Güstrow im Landkreis Rostock musste ein 50 Jahre alter Mann wiederbelebt werden. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Gesichtsverletzungen, nachdem er einen Böller in ein Rohr geworfen hatte, der dann darin explodierte.

Vielerorts musste die Feuerwehr Brände löschen, die durch Raketen entfacht wurden. Häuser, Garagen, Schuppen, Autos und Müllcontainer standen in Flammen. Auch Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Zehntausende feierten in Berlin

Deutschlands größte Silvesterparty ging vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die Bühne. Laut Veranstalter kamen rund 60.000 Menschen. Zum Silvester-Showprogramm waren unter anderem die Rapperin Shirin David, die isländische Pop-Sängerin Asdis und der britische Sänger Chris de Sarandy zu Gast.

Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hatte es vor allem in der betroffenen Stadt selbst auch Diskussionen gegeben, auf Feierlichkeiten oder zumindest auf Feuerwerk zu verzichten. Letztlich blieb es aber bundesweit bei lokalen Böller-Verbotszonen und verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

Rund um den Globus Feuerwerk, Freude und Hoffnung auf Frieden

Als eine der ersten Nationen weltweit begrüßten wie immer die Australier das Jahr 2025 mit einem spektakulären Feuerwerk in der Metropole Sydney. Am malerischen Hafen der australischen Metropole versammelten sich wie jedes Jahr tausende Menschen zu einer riesigen Party. In der syrischen Hauptstadt Damaskus starteten die Menschen nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg und dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad hoffnungsvoll ins neue Jahr.

Aufsehenerregende Lichtershows oder traditionelle Veranstaltungen gab es in vielen asiatischen Metropolen, etwa in Tokio, Hongkong, Taipeh, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok und Jakarta. In London feierten zum Glockenschlag von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk am Riesenrad London Eye etwa 100.000 Menschen den Jahreswechsel.