Silvesterfeuerwerk aus München - mit BR24live ins neue Jahr

"Servus 2025" - heißt es heute im BR24-Livestream. Die Panoramakamera auf dem Dach des BR-Funkhauses zeigt, wie die Landeshauptstadt das neue Jahr mit Raketen und Böllern begrüßt. Der Blick vom Hochhaus erstreckt sich über weite Teile Münchens und bietet bei guter Sicht beste Bedingungen.

Feuerwerksverbote in vielen Innenstädten Bayerns

Eine Einschränkung gibt es allerdings - denn nicht in ganz München sind Feuerwerkskörper erlaubt. Vom Stachus bis zum Marienplatz sowie am Viktualienmarkt gibt es ein Feuerwerksverbot. Es gilt heute ab 21 Uhr und endet um 2 Uhr an Neujahr. Von oben wird dieser Bereich als kleine, dunklere Insel zu sehen sein.

Auch andere bayerischen Städte haben Feuerwerksverbote ausgesprochen. Vor allem in Franken gilt: keine Böller in den Innen-/Altstädten erlaubt - unter anderem in: Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Hof.

Wettervorhersage verspricht vor allem im Süden gute Sicht

Besonders gute Sicht hat man auf die Feuerwerke im höheren Bergland und in den Alpen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Süden und Südosten trocken. Die Temperaturen sinken in der Silvesternacht in Bayern auf -2 bis -8 Grad ab.