Parlamentswahl in Frankreich: Linke überraschend vorn

Riesenüberraschung bei der zweiten Runde der französischen Parlamentswahl. Lag nach der ersten Runde vor einer Woche noch der "Rassemblement National" (RN) vorn, so siegte laut Befragungen von Wählern nach deren Stimmabgabe nun überraschend das Linksbündnis aus Grünen, Sozialisten, Kommunisten und Linkspartei.

Es kommt in der neu gewählten Nationalversammlung demnach auf 172 bis 192 Sitze, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei landet den Prognosen zufolge das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron mit 150 bis 170 Abgeordneten. Der RN und seine Verbündeten kommen demnach auf 132 bis 152 Sitze. Die Partei von Marine Le Pen verfehlt damit ihr Ziel, die nächste Regierung zu stellen, deutlich, gewinnt aber viele Sitze hinzu. Klarheit bringt aber erst das vorläufige Endergebnis nach Auszählung aller Wahlkreise.

Hohe Wahlbeteiligung

Zwei Faktoren dürften zu diesem Ergebnis geführt haben. Zum einen gaben viele Abgeordnete des Linksbündnisses sowie des Mitte-Lagers auf, die nach der ersten Abstimmung nur auf Platz drei lagen. Sie wollten damit erreichen, dass ihre Unterstützer möglichst den anderen Gegner des RN bei der Stichwahl ihre Stimme geben.

Zum anderen war das Interesse an der Wahl groß: Um 17.00 Uhr lag die Beteiligung bei knapp 60 Prozent, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Vor zwei Jahren waren es zur gleichen Zeit lediglich 38 Prozent. Es könnte die höchste Wahlbeteiligung seit drei Jahrzehnten sein.

Linksbündnis will Regierung bilden

Das linke Wahlbündnis hat angesichts der ersten Prognosen Anspruch auf die Regierungsbildung erhoben. Deren Anführer Jean-Luc Mélenchon sagte am Abend in Paris, man sei bereit dazu. Er forderte den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal. "Wir haben gewonnen", skandierten die Unterstützer des Linksbündnisses. Sozialisten-Chef Olivier Faure sprach sich wie auch Mélenchon ausdrücklich gegen eine mögliche "Koalition" mit dem Regierungslager aus. Irgendeine Form der Zusammenarbeit dürfte es aber geben. Denn alleine zu regieren, dafür hat das Linksbündnis nicht genügend Sitze gewonnen.

Der erwartete Rechtsruck in Frankreich, der auch erhebliche Folgen für die EU-Politik gehabt hätte, ist damit ausgeblieben. Für diesen Fall waren auch Ausschreitungen befürchtet worden. Auf der berühmten Pariser Einkaufsmeile Champs-Elysées wurden einem Medienbericht zufolge Geschäfte verbarrikadiert. Wegen möglicher Unruhen wurden in ganz Frankreich 30.000 Polizisten mobilisiert - allein 5.000 davon in Paris und seinen Vororten.

Mit Informationen von dpa, AFP, Reuters und AP.