Nach einer Woche: Vatikan kritisiert Olympia-Eröffnungsfeier

Unterdessen fordern 24 katholische Bischöfe und drei Kardinäle aus aller Welt das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu einer Entschuldigung auf. "Mit Entsetzen hat die Welt verfolgt, wie die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einer grotesken und blasphemischen Darstellung des letzten Abendmahls eröffnet wurden", heißt es in einem Offenen Brief, über den das katholische private Mediennetzwerk CNA/EWTN berichtete.

Es sei schwer zu verstehen, wie jemand den Glauben von mehr als zwei Milliarden Menschen absichtlich so verhöhnen könne, so das Schreiben. 15 der 27 Unterzeichner stammen aus den USA, weitere kommen aus Argentinien, Peru, mehreren afrikanischen Ländern, Libanon, Frankreich und Großbritannien.

Kritik auch aus Bayern

Auch aus Bayern kamen in der vergangenen Woche kritische Stimmen. Für Innenminister Joachim Herrmann wurde die Grenze zur Verunglimpfung des christlichen Glaubens überschritten. "Gerade die sogenannte queere Community beansprucht maximale Toleranz gegenüber sexueller Vielfalt und Respekt vor unterschiedlichsten Weltanschauungen und Lebensformen. Wenn ich diese Toleranz einfordere, kann ich nicht zugleich das Christentum in dieser Art und Weise verspotten", sagte der CSU-Politiker in einem Interview des katholischen Magazins "innehalten" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) aus München.

Der Passauer Bischof Stefan Oster sieht in der Inszenierung einen "Akt der Verhöhnung und Verspottung", schreibt Oster auf seiner Internetseite. "Dragqueens", so Oster, "imitieren Jesus und die Apostel und machen das Ganze zu einer queeren Party mit Modenschau." Schon zuvor bezeichnete er das "queere Abendmahl" als einen Tiefpunkt.

Regisseur erhält Morddrohungen

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte hingegen in der vergangenen Woche einen versöhnlicheren Ton angeschlagen. Das Olympische Komitee habe inzwischen klargestellt, "dass aufseiten der Veranstalter keine Absicht bestanden habe, religiöse Menschen vor den Kopf zu stoßen", erklärte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp.

Seit der Eröffnungsfeier erreichen den Regisseur der Inszenierung, Thomas Jolly, nicht nur Kritik, sondern auch Hassnachrichten und Morddrohungen. Am Sonntag teilte die französische Staatsanwaltschaft mit, dass sie offizielle Ermittlungen aufgenommen haben.

Mit Informationen von KNA und AFP.