Olympia 2024: Spektakuläre Eröffnung auf der Seine in Paris

Die Olympischen Sommerspiele in Paris beginnen am Freitag (19.30 Uhr) mit einer spektakulären Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris. Die Organisatoren gehen von mehr als 10.000 Sportlerinnen und Sportlern der 206 Nationalen Olympischen Komitees aus, die sich diese besondere Eröffnungszeremonie nicht entgehen lassen wollen.

Welche Stars werden erwartet?

Während der knapp vierstündigen Feier sollen Sängerinnen wie Céline Dion und Aya Nakamura auftreten, vor einem Publikum mit etwa 100 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Etwa 3.000 Schauspieler und Tänzer sind an der Show beteiligt, die der Regisseur Thomas Jolly entworfen hat.

Wie ist die Strecke der Parade?

Die 85 Boote beginnen ihre sechs Kilometer lange Tour an der Pont d’Austerlitz und fahren in nordwestlicher Richtung. Dabei geht es vorbei an den Seine-Inseln Île Saint-Louis und Île de la Cité mit der sich im Wiederaufbau befindlichen Kathedrale Notre-Dame. Auf dem Weg Richtung Eiffelturm geht es vorbei am Louvre, dem Place de la Concorde, dem Grand Palais, dem Invalidendom und den verschiedenen innerstädtischen Sportstätten.

Wer entzündet das Olympische Feuer?

Etwa 300.000 Zuschauer wollen die Eröffnungsfeier auf Tribünen am Ufer und auf den Brücken verfolgen, weltweit werden mehr als eine Milliarde Zuschauer vor den Bildschirmen erwartet. Mit Spannung wird auch erwartet, wer am Ende das Olympische Feuer mit der Flamme entzündet, die seit dem 8. Mai durch ganz Frankreich getragen wurde.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Das deutsche Boot wird bereits an siebter Stelle unterwegs sein. Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder führen die deutsche Delegation als Fahnenträger an. Die Judoka und der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister haben sich bei einer Umfrage unter den Fans und den Aktiven durchgesetzt.