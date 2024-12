Merz wirft Scholz "Mobilisierung von Kriegsangst" vor

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat der SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, bewusst Kriegsangst in der Ukraine-Debatte zu schüren. "Die Mobilisierung von Kriegsangst ist DNA der SPD", schrieb der CDU-Vorsitzende am Sonntag in einer "MerzMail".

"Differenzierung, Abwägung der Risiken, Offenheit für den Rat von Experten und vor allem historische Erfahrungen sind nicht Sache der SPD", fügte Merz hinzu. Er warf der Partei vor, mit den tief sitzenden Ängsten der deutschen Bevölkerung zu spielen und mit Kriegsrhetorik "ganz gezielt" den Blick auf andere Probleme des Landes zu verstellen.

Scholz: Kein "Russisch Roulette"

Scholz hatte Merz am Samstag eine riskante Linie in der Ukraine-Politik vorgeworfen. Merz wolle der "Nuklearmacht Russland" mit Blick auf mögliche Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus ein Ultimatum stellen, sagte Scholz bei einer Parteikonferenz in Berlin. "Ich kann da nur sagen, Vorsicht: Mit der Sicherheit Deutschlands spielt man nicht Russisch Roulette." Bei Fragen von Krieg und Frieden brauche es einen kühlen Kopf. Er bleibe "standfest und besonnen", darauf könnten sich die Bürger verlassen. Auf der Plattform X legte Scholz später nach, der Post brachte dem Kanzler auch viel Kritik von Usern.