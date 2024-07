Kroatiens Adria – ein bedrohtes Urlaubsparadies?

Unberührte Buchten, einsame Strände: Kroatiens Wasserwelt ist ein Paradies, aber längst kein Geheimtipp mehr. In den letzten Jahren ist die kroatische Adria zum Hot-Spot für Segler und Motorbootfahrer geworden. Und Kroatien tut alles dafür, dass noch mehr Touristen und Schiffe kommen. Mit unabsehbaren Folgen.

Nautischer Tourismus boomt

Kroatien ist ein kleiner Mittelmeer-Anrainer, aber dank seiner 1.244 Inseln und 6.278 Kilometern Küste ist es gerade für Segler und Motorboote attraktiv. Seit den 2000er Jahre haben allein die Bootsliegeplätze um 70 Prozent zugelegt.

Rund 19.000 gibt es derzeit an der kroatischen Küste. Im Vergleich zu den Übernachtungen ist nautischer Tourismus zwar nicht der wichtigste Tourismuszweig für Kroatien – rund 850 Millionen Euro bringt er jährlich an Einnahmen – aber er wertet das Land auf und zieht ein gehobenes Publikum an.

Riesiges Geschäft mit Folgen

Mittlerweile kommen Vermögende aus ganz Europa nach Kroatien. Und ihr Lifestyle ist nicht nur richtig teuer, sondern trägt durch die schlechte CO₂-Bilanz auch zur Erwärmung des Mittelmeeres bei – und nicht nur das. Neben den unzähligen kleinen Motorbooten, die tageweise gemietet werden und zahlenmäßig gar nicht erfasst werden, gibt es mittlerweile auch viele große Yachten, die nicht nur mehrere Millionen Euro kosten, sondern oft bis zu 150 Liter Treibstoff in der Stunde verbrauchen. Hinzu kommen andere Hinterlassenschaften. Den Inhabern der Marinas, die für die Yachten Anlegeplätze und auch umfangreichen Service bieten, kommt dabei eine besondere Verantwortung zu.

Viel Müll und Abwasser

Zum Beispiel Zeljko Baotic, Autohändler aus Frankfurt mit kroatischen Wurzeln. Er hatte den richtigen Riecher, als er vor 20 Jahren ein Stück Brachland erwarb, um dort einen Bootshafen zu errichten. Mittlerweile gehört seine Marina zu den modernsten und teuersten an der kroatischen Küste. Bis zu 500 Boote können hier anlegen. Und die bringen nicht nur Geld, sondern auch jede Menge Restmüll mit. In Baotic‘ Marina kann der dank einer Recyclingstation ordnungsgemäß getrennt und entsorgt werden. Besser wäre es allerdings, erst gar nicht so viel Abfall in Umlauf zu bringen und die Touristen auch in Kroatien auf Mehrwegsysteme zu verpflichten, sagt er.

Bei Zeljko Baotic werden auch die Fäkalien aus den Booten abgepumpt. Zumindest bietet er das an, gegen eine Gebühr. Doch längst nicht alle Touristen nehmen das Angebot wahr und viele Marinas fordern die Entsorgung der Abwässer auch nicht ein. So landen wohl die meisten Fäkalien im Meer – obwohl das per Gesetz verboten ist.

Bakterien, Viren und Mikroplastik

Die Wissenschaftlerin Maria Blazina macht sich große Sorgen um den Zustand der Adria. Sie arbeitet für das Meeresforschungsinstitut Ruder-Boskovic in Rovinj und sammelt umfangreiche Daten aus Wasserproben und den darin lebenden Muscheln. Muscheln sind ein guter Indikator für den Verschmutzungsgrad des Meeres, weil sich in ihnen Verunreinigungen und Giftstoffe ablagern. Abseits der Touristenströme sind die Wasserwerte unauffällig – noch. Anders sieht es da in den Häfen aus. Vor allem in Pula, der größten Stadt Istriens, finden sich Rückstände aus der Industrie, der Kanalisation und dem Bootsverkehr.

Neben den Abwässern gelangt auch noch etwas anderes in die Adria: Plastik. "Wir haben viele Beweise dafür gefunden, dass Plastikpartikel den Meerestieren extrem schaden. Mikroplastikpartikel werden in vielen verschiedenen Organen von Fischen, Muscheln und anderen Organismen gefunden", berichtet Maria Blazina.

Umweltschutzorganisationen werden aktiv

Auch die Biologin Matea Spika von der Umweltschutzorganisation Sunce fordert, die Schattenseiten des nautischen Tourismus konsequenter in den Blick zu nehmen. "Im Sommer erreichen uns unzählige Beschwerden – denn die Öffentlichkeit reagiert sehr sensibel auf Meerverschmutzung, die von den Booten verursacht wird," sagt sie. Besonders an den Stränden und in den Buchten sammelt Sunce regelmäßig Müll ein. Aber: "Es dauert drei Monate und dann müssen wir wieder mit dem Einsammeln anfangen." Ein Problem, das nicht nur Kroatien betrifft und das alle Mittelmeer-Staaten einheitlich regeln sollten, findet Matea Spika.

Anker zerstören Schutzräume

Hinzukommen noch andere Folgen: Die ankernden Yachten und Segelboote richten große Schäden am Meeresgrund an. Die Naturschutzorganisation Sunce dokumentiert sie: Bereits jetzt ist in den letzten Jahren fast 30 Prozent des wertvollen Seegrases Posidonia zerstört worden. Dabei sind diese Wiesen ein idealer Schutzraum für Jungfische. Doch davon gibt es immer weniger.

Künstliche Strände

Und dann sind da auch noch die künstlichen Strände in Kroatien: Die Adriaküste ist vor allem eine Felsküste und zeichnet sich so durch ein ganz eigenes Ökosystem aus. In den Spalten finden Jungfische Schutz. Ganze Abschnitte werden aber für die Touristen mit Kiesel zu Badestränden aufgeschüttet. Eine Gefahr: Der Kies rutscht mit der Zeit immer weiter ins Meer hinein, das Wasser wird flacher und flacher. Wieder geht Lebensraum für die Meeresorganismen verloren.

Keine Regelungen – Hoffnung auf EU

Der große Kritikpunkt der Schutzorganisationen: Für vieles gibt es keine Regelungen. "Alle machen, was sie wollen". Auch die Wissenschaftler können aufgrund der gesammelten Daten nur Empfehlungen aussprechen. Die Regierung setzt die Höchstgrenzen von Schadstoffen selbst fest. Es gibt vereinzelt bereits Projekte und Personen, die im Tourismus auch auf Nachhaltigkeit setzen. Doch noch sind es zu wenige. Auch der Präsident des Kroatischen Jachthafen-Verbands, Sean Lisjac, sieht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Umwelt zu stärken. "Vielleicht braucht es auch Sanktionen. Aber es sind so viele auf dem Meer – und man müsste dafür genug Aufsicht und Polizei haben. Das ist absolut unmöglich. Ich denke, besser, man erzieht die Kunden bereits in den Marinas dazu." Die Biologin Maria Blazina hofft hingegen auf strengere Regeln der EU. Damit der Umweltschutz in Kroatien endlich vorankommt.

Schrumpfende Fischbestände

Und wie erleben die Einheimischen diese Entwicklung? Sie befürchten, dass ihnen der Boom über den Kopf wächst. Danilo Skoko erlebt als Mitglied einer traditionellen Fischerfamilie die Schattenseiten des zunehmenden Bootsverkehrs ganz direkt, denn in der Hochsaison sind seine Netze oft nahezu leer – oder gar mit Abfall gefüllt. Der Grund: Die Meerestiere reagieren empfindlich auf den Lärm und ziehen sich in tieferes Gewässer zurück. "Der Anstieg der Temperatur wird einigen Fischen zum Verhängnis. Sollte die Erwärmung noch weiter zunehmen, dann sterben immer mehr Fischarten aus", sagt Danilo Skoko. Durch den internationalen Schiffsverkehr werden zudem fremde Fischarten eingeschleppt. Auch das bedroht die heimischen Arten.

Konsequenzen gezogen

Familie Skoko hat bereits Konsequenzen gezogen: Sie schließt den August drei Wochen lang ihr Lokal, obwohl gerade da das lukrativste Geschäft lockt. Aus Prinzip kaufen die Skokos so wenig Fisch wie möglich zu. Das Renommee der Familie ist groß: David Skoko, der Sohn von Danilo, arbeitet mit im Betrieb und ist ein bekannter Fernsehkoch. In seinen Sendungen klärt er auf und verfolgt die Philosophie, alles vom Fisch zu verwerten. Angesichts verbauter Küsten und im Winter verlassener Ferienhäuser fordert er ein Umdenken. "Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Geisterstadt aufwachsen. Wenn also jemand hier ein Haus kauft aus dem Ausland – dann komm und lebe mit uns. Bleib hier. Verbringe Zeit mit uns. Und denke nicht die ganze Zeit an vermieten, verkaufen, ans Geschäft. Komm und lebe hier, werde einer von uns."

Sein Motto: Weniger ist mehr! Damit Kroatien lebenswert bleibt für alle – die Einheimischen und die Urlauber.