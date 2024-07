Ladenschluss in Bayern: Künftig bis zu acht lange Verkaufsnächte

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Nach monatelangen Debatten hat das bayerische Kabinett Eckpunkte für ein Ladenschlussgesetz des Freistaats beschlossen. "Zum einen ist wichtig, dass die allgemeinen Ladenöffnungszeiten - die Eckpfeiler, wenn ich sie so nennen darf - unverändert bleiben", sagte Sozial- und Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) in München. "Das heißt: Öffnung von Montag bis Samstag von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr - wie bisher auch." Eine Öffnung an Sonn- und Feiertagen müsse weiterhin eine absolute Ausnahme bleiben. Erlaubt bleiben laut Staatskanzlei bis zu vier "anlassbezogene verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage pro Jahr".

Dennoch werde das geplante Gesetz Neuerungen enthalten, erläuterte Scharf. So sollen werktags bis zu acht verkaufsoffene Abende bis 24 Uhr ermöglicht werden. "Wichtig ist dabei, dass es keinen Anlass bedarf und dass die Kommunen selbst und individuell entscheiden können, an welchen Tagen sie diese acht verkaufsoffenen Nächte organisieren wollen." Bisher war der Staatskanzlei zufolge nur ein langer Einkaufsabend im Jahr möglich. Zusätzlich sollen Einzelhändler die Möglichkeit bekommen, bis zu vier individuelle Verkaufsabende zu organisieren.

Digitale Supermärkte dürfen auch sonntags öffnen

Digitalen Kleinstsupermärkten soll das Gesetz die Öffnung rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen ermöglichen - "an Sonn und Feiertagen natürlich ohne Personaleinsatz", betonte Scharf. Das letzte Wort werde auch hier die Kommune haben: "Die Gemeinde kann genehmigen, wie sie den Sonntag organisieren möchte", sagt die Ministerin. "Wir stellen uns vor, dass es mindestens acht Stunden sind", aber auch 24 Stunden seinen möglich.

Gerade für im ländlichen Raum spielten solche digitale Kleinstsupermärkte bei der Versorgung eine wichtige Rolle. Eine Beschränkung des Sortiments digitaler Kleinstsupermärkte, die eine Verkaufsfläche von maximal 150 Quadratmeter haben dürfen, ist nach Staatskanzlei-Angaben nicht vorgesehen.

In den meisten Ländern dürfen Läden länger öffnen

Seit der Föderalismusreform von 2006 können die Länder selbst über ihre Ladenöffnungszeiten bestimmen. Nach und nach wurden in allen Bundesländern eigene Gesetze dazu beschlossen – außer im Freistaat. Er ist das einzige Bundesland, in dem nach wie vor das Ladenschlussgesetz des Bundes aus dem Jahr 1956 gilt. Das will die Staatsregierung jetzt ändern.

Scharf kündigte an, einen ersten Gesetzentwurf nach den Sommerferien vorzulegen. Dennoch wird Bayern neben dem Saarland das einzige Bundesland bleiben, in dem alle Geschäfte um 20 Uhr schließen müssen. In Rheinland-Pfalz und Sachsen dürfen sie bis 22 Uhr öffnen, in gleich zwölf Bundesländern werktags rund um die Uhr.