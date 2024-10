Nahost-Ticker: Raketenangriffe auf Haifa - zehn Verletzte

10.50 Uhr: Telekommunikationsdienste im Libanon gestört

Im Libanon sind die Telekommunikationsdienste nach wiederholten israelischen Angriffen in mehreren Landesteilen gestört. Betroffen seien unter anderem Netzwerke in der Hauptstadt Beirut und in den Gebieten um Tyros, Sidon und Nabatijeh, teilte die Organisation NetBlocks mit, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist. In diesen regionalen Netzwerken sei es zu Verlusten der Internetverbindungen gekommen. Im Konflikt der libanesischen Hisbollah mit Israel gibt es auch Befürchtungen, dass Israel die Unterseekabel zum Libanon stören könnte, über die - zusammen mit Satelliten - ein großer Teil des Internetverkehrs läuft.

10.20 Uhr: Raketen aus Gaza lösen Sirenenalarm in Tel Aviv aus

Militante Palästinenser haben nach Angaben des israelischen Militärs Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert und in Tel Aviv Sirenenalarm ausgelöst. Die Einzelheiten würden noch untersucht, hieß es weiter. Zwei Frauen seien durch Geschosssplitter leicht verletzt worden, gab der Rettungsdienst Magen David Adom bekannt. Die islamistische Hamas im Gazastreifen gab an, zwei Raketen auf Tel Aviv abgefeuert zu haben. Der Angriff ereignete sich am ersten Jahrestag der Terrorattacke der Hamas und anderer Extremistengruppen im Süden Israels, der den Gaza-Krieg auslöste.

10.15 Uhr: Hisbollah: "Kein Platz für Israel in unserer Region"

Die libanesische Hisbollah hat Israel zum Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober erneut das Existenzrecht abgesprochen. Es gebe keinen Platz für Israel "in unserer Region und in unserer sozialen, kulturellen und menschlichen Struktur", erklärte die Miliz. Die islamistische Hamas, die wie die Hisbollah vom Iran unterstützt wird, habe mit dem Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 einen "heroischen Einsatz" geleistet, der "historische Auswirkungen und strategische Folgen" für den Nahen Osten haben werde.

10.12 Uhr: Macron zum Jahrestag: "Wir werden die Opfer nicht vergessen"​​

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Israel anlässlich des ersten Jahrestags des Terrorangriffs der Hamas seine Anteilnahme ausgesprochen. "Der Schmerz bleibt genauso frisch wie er es vor einem Jahr war. Der Schmerz des israelischen Volkes. Unserer. Der Schmerz der verwundeten Menschheit", schrieb Macron auf der Online-Plattform X. "Wir werden die Opfer nicht vergessen, die Geiseln, und die Familien, deren Herzen gebrochen sind durch die Abwesenheit (ihrer Lieben) und das Ausharren. Wir sind mit unseren brüderlichen Gedanken bei ihnen."

09.57 Uhr: Israels Präsident: Helft uns im Kampf für eine freie Welt

Israels Präsident Izchak Herzog hat am ersten Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel an die Welt appelliert, das Land im Kampf gegen seine Feinde zu unterstützen. "Es ist eine Narbe an der Menschheit, eine Narbe am Angesicht der Erde", sagte er am Ort des Nova-Musikfestivals nahe der Gaza-Grenze, wo Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen vor genau einem Jahr eines ihrer Massaker verübt hatten. "Die Welt muss sich dessen gewahr werden und verstehen, dass sie Israel in der Schlacht gegen seine Feinde unterstützen muss, damit der Lauf der Geschichte geändert und der (Nahost-)Region Frieden und eine bessere Zukunft gebracht werden können", führte er weiter aus. Israel würde eine Schlacht für die freie Welt schlagen.

09.52 Uhr: Baerbock sagt Israel Unterstützung zu

Zum Jahrestag des Hamas-Angriffs hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Israel die weitere Unterstützung Deutschlands bei der Befreiung der Geiseln zugesagt. "Wir lassen nicht nach, bis alle Geiseln wieder frei und bei ihren Liebsten sind", schrieb Baerbock am Montag in einer hebräisch verfassten Botschaft im Online-Netzwerk X. In der ARD-Sendung "Caren Miosga" hatte sich Baerbock am Vorabend ausdrücklich zur besonderen Verantwortung Deutschlands für Israel bekannt. "Unsere Verantwortung ist, auch mit Blick auf deutsche Staatsräson, dass dieses Drehbuch des Terrors nicht aufgeht", sagte sie.