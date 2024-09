Nahost-Ticker: Staatengruppe fordert dreiwöchige Waffenruhe

10.07 Uhr: Aktivisten melden über 100 getötete Syrer im Libanon

Seit Beginn der massiven Bombardierungen im Libanon sind Menschenrechtsaktivisten zufolge mehr als 100 syrische Flüchtlinge getötet worden, darunter 23 Frauen und 32 Kinder. Syrische Flüchtlinge, die vor dem Kriegshorror in ihrem Land geflohen seien, stünden dem Tod jetzt angesichts der gewaltsamen israelischen Angriffe direkt gegenüber, teilte die Syrische Beobachtungsstelle mit Sitz in London mit. Sie seien gefangen zwischen harten Entscheidungen: im Libanon bleiben unter israelischem Beschuss oder zurückkehren in Gebiete der syrischen Regierung, wo ihnen Festnahmen und Verschleppung drohten. Im Libanon leben schätzungsweise 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge.

09.53 Uhr: Israels Ultraechte lehnen Waffenruhe ab

Ultrarechte Politiker in Jerusalem haben eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz scharf kritisiert. "Der Kampf im Norden darf nur auf eine Art enden: mit der Zerstörung der Hisbollah und ihren Fähigkeiten, den Einwohnern des (israelischen) Nordens Schaden zuzufügen", schrieb der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich bei X.

Die rechtsextreme Koalitionspartei Ozma Jehudit berief angesichts der Berichte über eine mögliche Waffenruhe eine Dringlichkeitssitzung ein, wie die Nachrichtenseite ynet berichtete. Für sein politisches Überleben ist Netanjahu auf seine ultrarechten Partner angewiesen

09.41 Uhr: Israelische Medien berichten über mögliche Waffenruhe mit der Hisbollah

Israel soll einem TV-Bericht zufolge grünes Licht für eine Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz geben. Ziel seien Verhandlungen über eine dauerhaftere Vereinbarung, berichtete der TV-Sender N12 unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Für den Bericht gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Eine Sprecherin von Netanjahus Büro sagte, dieses habe keine solche Mitteilung veröffentlicht.

09.40 Uhr: Jerusalems Patriarch verurteilt andauernde Kämpfe

Der seit rund einem Jahr andauernde Gaza-Krieg hat nach Worten des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Tausende unschuldige Opfer gefordert. Zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober ruft er zu einem Tag des Gebets, des Fastens und der Buße auf. Das Datum sei "zum Symbol für das Drama geworden", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief.

09.36 Uhr: Israelisches Militär greift wieder zahlreiche Stellungen der Hisbollah an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rund 75 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Darunter seien "Waffenlager, schussbereite Raketenwerfer" und andere Infrastruktur sowie Kämpfer, erklärte das Militär. Die Angriffe hätten sich auf die Region Bekaa im Osten des Landes sowie den Südlibanon erstreckt.

Auch von libanesischer Seite wurden die Attacken bestätigt. Israel habe am Morgen unter anderem ein Gemeindegebäude nahe Nabatijeh im Süden bombardiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Weiter südlich seien bei Angriffen unter anderem nahe der Grenze mindestens vier Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Staatliche Medien nannten rund zwei Dutzend Orte, in denen es in der Nacht und am Morgen Angriffe gegeben habe. Der libanesische Zivilschutz berichtete von Rettungseinsätzen. Nach Israels Angriffen hätten Retter unter anderem ein Mädchen und weitere Verletzte aus Trümmern geholt und auch Leichen geborgen.

09.34 Uhr: Schärfere Reisewarnungen für Israelis

Wegen bevorstehender hoher jüdischer Feiertage sowie des Jahrestags des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober verschärft Israel die Reisewarnungen für seine Bürger. "Zu diesem Zeitpunkt werden sich die Bemühungen, Anschläge auf israelische/jüdische Ziele im Ausland zu verüben, voraussichtlich intensivieren", heißt es in einer Mitteilung des nationalen Sicherheitsrats von Mittwochabend. Am 2. Oktober beginnt das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana, am 11. Oktober das Versöhnungsfest Jom Kippur.

08.41 Uhr: Israels Botschafter fordert mehr Engagement gegen Antisemitismus

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat an Deutschland appelliert, energischer gegen Antisemitismus vorzugehen. "Wir erleben - verstärkt seit dem 7. Oktober - rechten, linken und muslimischen Antisemitismus", sagte Prosor kurz vor dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es ist unfassbar, dass Juden in Deutschland wieder Angst haben müssen - nicht nur auf der Straße, wenn Islamisten die Errichtung eines Kalifats fordern, sondern auch an Universitäten und im Kulturbetrieb", kritisierte Prosor.

06.52 Uhr: Franzose stirbt bei Explosion im Libanon

Ein 87-jähriger französischer Staatsbürger ist im Libanon in Folge einer Explosion ums Leben gekommen. Die französische Botschaft teilte mit, sein Haus in der Nähe der Küstenstadt Tyre sei nach einer "schweren Explosion" in der Nähe am Montag eingestürzt.

06.06 Uhr: Israel laut Nahost-Experten nicht an umfassenden Krieg interessiert

Israel hat nach Einschätzung des Nahost-Experten Jan Busse ebenso wie der Iran derzeit kein Interesse an einem "umfassenden regionalen Krieg". "Die Gefahr besteht natürlich, dass es zu einem umfassenden regionalen Krieg kommt", sagte der Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Universität München im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Die militärische Eskalation zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon sei aber "noch kein offener Krieg". Israels Ziel sei es vielmehr, die Schiitenmiliz "durch eine sukzessive Eskalation zum Einlenken" zu bewegen. Zwar sei die Lage an der Grenze zum Libanon "extrem angespannt". Dies habe die "deutliche Eskalation" in den vergangenen Tage gezeigt. Aus Busses Sicht bereitet Israel aber derzeit "noch keine Bodenoffensive" vor.

05.50 Uhr: Vorsichtige Hoffnung bei Waffenstillstandsabkommen

Bei den diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon zeichnen sich offenbar erste Erfolge ab. "Wir haben in den letzten Stunden wichtige Fortschritte erzielt und werden unsere Bemühungen in den kommenden Stunden fortsetzen", erklärt der französische Außenminister Jean-Noel Barrot vor einer Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UN). "Wir zählen darauf, dass beide Seiten den Vorschlag unverzüglich annehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen und diplomatische Verhandlungen zu ermöglichen."

Barrot beabsichtigt, noch in dieser Woche zu Verhandlungen in den Libanon zu reisen. US-Präsident Joe Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron betonen die Dringlichkeit einer Einigung. "Wir rufen zu breiter Unterstützung und sofortiger Zustimmung der Regierungen Israels und des Libanon auf", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Der von den USA und Frankreich ausgehandelte Vorschlag werde auch von Australien, Kanada, der Europäischen Union, Deutschland, Italien, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar unterstützt.

05.01 Uhr: Mehrere Staaten fordern dreiwöchige Waffenruhe

Die USA, Deutschland und weitere Staaten haben im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah zu einer 21-tägigen Waffenruhe aufgerufen. Diese solle unverzüglich in Kraft treten und Raum für Diplomatie schaffen, erklärten die Länder in einem gemeinsamen Appell, der am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung ausgehandelt wurde.

Die jüngsten Gefechte seien nicht zu akzeptieren und "stellen ein inakzeptables Risiko einer breiteren regionalen Eskalation dar", hieß es in dem Appell, der von den USA, Australien, Kanada, der EU, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar unterzeichnet wurde. Die Eskalation zwischen Israel und der mächtigen Miliz hat in den vergangenen Tagen mehr als 600 Menschen im Libanon das Leben gekostet.

04.24 Uhr: IWF - Konflikt verschlechtert wirtschaftliche Situation im Libanon weiter

Der Internationale Währungsfonds (IWF) beobachtet die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah und deren Auswirkungen auf den Libanon "mit großer Sorge". "Der aktuelle Konflikt fordert einen hohen menschlichen Tribut, beschädigt die physische Infrastruktur im Süden des Libanon und verschlimmert die ohnehin fragile makroökonomische und soziale Lage des Landes", heißt es in einer IWF-Erklärung, die der Nachrichtenagentur Reuters per E-Mail zuging. Es sei jedoch verfrüht, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu beurteilen.

02.13 Uhr: Iran warnt vor Katastrophe in Nahost

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat angesichts der aktuellen Konflikte im Nahen Osten vor einer "ausgewachsenen Katastrophe" gewarnt und dem Libanon die Unterstützung des Iran zugesichert. "Die Region steht am Rande einer ausgewachsenen Katastrophe. Wenn sie nicht eingedämmt wird, wird die Welt mit katastrophalen Folgen konfrontiert", sagte Araghtschi am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Mittwoch. Der Iran werde "dem libanesischen Volk mit allen Mitteln zur Seite stehen", fügte er hinzu.

00.57 Uhr: Israel spricht offen von Krieg gegen Hisbollah

Israel hat die Möglichkeit eines großen Krieges mit der Schiitenorganisation Hisbollah im benachbarten Libanon betont. "Ich möchte eine Waffenruhe und die Rückkehr der Israelis in ihre Häuser im Norden - und der Südlibanesen in ihre Häuser im Südlibanon. Das ist es, was wir alle erreichen wollen. Das wird entweder nach einem Krieg oder vor einem Krieg geschehen. Wir hoffen, dass es vorher sein wird", sagte der israelische Botschafter Danny Danon vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Er bestätigte, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag in den USA eintreffen soll.