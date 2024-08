Nahost-Ticker: Verhandlungen über Waffenruhe vertagt

11.27Uhr: Iran – Israel verliert seine Abschreckungskraft

Israel verliert dem Iran zufolge seine Abschreckungskraft. Dies habe der Angriff der Hisbollah gezeigt, schreibt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, auf X. Israel sei nicht in der Lage gewesen, Zeitpunkt und Ort des begrenzten und kontrollierten Angriffs der Hisbollah aus dem Libanon vorherzusehen. Die Hisbollah wird ebenso wie die Hamas vom Iran unterstützt.

09.35 Uhr: Israel – Drohne bei See Genezareth abgefangen

Die israelische Luftabwehr hat nach Militärangaben östlich des Sees Genezareth eine Drohne abgefangen. Bislang ist unklar, von wo aus der Flugkörper auf den Weg geschickt wurde. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Drohne aus Syrien gekommen oder durch Syrien geflogen ist. Auch die libanesische Hisbollah-Miliz greift Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast elf Monaten immer wieder mit Drohnen an. Doch auch der Iran und andere seiner Verbündeten in der Region verübten bereits Drohnen-Attacken gegen Israel.

07.37 Uhr: Zentralrat der Juden kritisiert Israels Regierung

Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, übt in einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" Kritik an der israelischen Regierung: "Die Äußerungen eines Ministers Itamar Ben-Gvir über das Aushungern des Gazastreifens, die Vorhaben der amtierenden Regierung zu Umbau und Entmachtung der Judikative oder das Verhalten des Ministerpräsidenten Netanjahu sind klar abzulehnen und zu kritisieren." Das sei "aber absolut kein Grund, dem Staat Israel sein Existenzrecht abzuerkennen", so der Vorsitzende der Synagogen-Gemeinde Köln.

Einen Vorfall auf einer queeren Party Anfang Juli in Berlin nahm Lehrer zum Anlass für die Feststellung, dass Antisemitismus "leider keinen Halt vor progressiven, linken und queeren Räumen" mache. Bei der Party waren jüdische Teilnehmer wegen einer Regenbogen-Flagge mit Davidstern attackiert worden.

07.17 Uhr: Iranischer Außenminister betont Bereitschaft zu Hanija-Vergeltung

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat die Entschlossenheit seines Landes unterstrichen, Vergeltung für die Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran zu üben. Er habe sich dazu in einem Telefonat mit dem italienischen Außenminister Antonio Tajani geäußert, sagte Araghchi am Sonntagabend. Die iranische Reaktion auf den "israelischen Terroranschlag in Teheran" sei beschlossen, sie werde maßvoll und wohlkalkuliert ausfallen, schrieb er auf der Plattform X. Tajani teilte mit, er habe Zurückhaltung und eine "konstruktive Herangehensweise" angemahnt, um den Kreislauf der Militärhandlungen in der Region zu durchbrechen, der nur noch mehr Leid bringen könne.

06.02 Uhr: Anzeichen für Deeskalation nach Hisbollah-Angriff auf Israel

Die Lage im Nahen Osten hat sich nach dem heftigen militärischen Schlagabtausch zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee stabilisiert, bleibt aber angespannt. Das US-Verteidigungsministerium wies das US-Militär an, zwei Flugzeugträger und deren Begleitschiffe in der Region zu belassen.

Nach dem großangelegten Raketenangriff der Hisbollah auf Israel und den Gegenangriffen des israelischen Militärs im Libanon hätten die regionalen Militärmächte den Wunsch signalisiert, eine Spirale zu vermeiden, die zu einem größeren Konflikt in Nahost führen könnte, berichtete das "Wall Street Journal".

01.09 Uhr: Palästinenser melden Todesopfer nach Luftangriffen auf Gaza-Stadt

Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Bei dem Angriff auf ein Haus in der Nähe des Krankenhauses Patient's Friends im Westteil von Gaza-Stadt habe es zudem mehrere Verletzte gegeben, berichtet Wafa unter Berufung auf medizinische Fachkräfte. Von israelischer Seite liegt zunächst keine Stellungnahme zu den Luftangriffen vor.