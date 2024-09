Nahost-Ticker: Massenproteste und Generalstreik in Israel

10.35 Uhr: Israelischer Außenminister fordert Aberkennung Palästinas

Der israelische Außenminister Israel Katz hat dazu aufgefordert, die Anerkennung eines Staates Palästina rückgängig zu machen. "Ein palästinensischer Staat würde von der Hamas kontrolliert, die vom Iran unterstützt wird, und würde zu einer radikal-islamischen Diktatur werden, die Israel und gemäßigte Nationen in der Region bedroht", schrieb er am Montagmorgen auf der Plattform X.

Die brutale Ermordung von sechs Geiseln durch die Hamas sei eine deutliche Warnung für alle, die Palästina anerkannt hätten oder mit dem Gedanken an einen solchen Schritt spielten, so Katz weiter.

10.25 Uhr: Landesweit Straßenblockaden bei Generalstreik in Israel

Im Zuge des heutigen Generalstreiks in Israel haben Angehörige der Geiseln zu Protesten an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Landes aufgerufen. Sie appellieren an die Öffentlichkeit, aktiv zu werden und sie zu unterstützen, "damit die Geiseln nicht länger im Stich gelassen werden". Bereits am Montagmorgen kam es laut Medienberichten landesweit zu Straßenblockaden.

Der Staat beantragte unterdessen laut Bericht der Zeitung "Haaretz" eine einstweilige Verfügung gegen den Streik. Eine Anhörung wird für den späten Vormittag erwartet.

10.06 Uhr: Israels Außenminister - Hamas wird Preis zahlen für Mord an Geiseln

Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat der israelische Außenminister Israel Katz eine harte Reaktion gegen die Hamas angekündigt. "Die Terrororganisation Hamas hat sechs Geiseln brutal hingerichtet, um Angst zu säen und zu versuchen, die israelische Gesellschaft zu spalten", schrieb Katz auf X. "Israel wird mit voller Wucht auf dieses schändliche Verbrechen reagieren. Die Hamas ist verantwortlich und wird den vollen Preis zahlen."

08.56 Uhr: Trotz Streik in Israel normaler Flughafenbetrieb

In Israel hat der Proteststreik begonnen. Viele Städte und Gemeinden schlossen sich dem Protest an, andere verweigerten dies, weil sie eher der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanjahu nahestehen. Anders als angekündigt lief der Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv weitgehend normal.

06.39 Uhr: Massenproteste in Israel nach Bergung toter Gaza-Geiseln

Bei den größten Massenprotesten seit Beginn des Gaza-Kriegs haben in Israel Medienberichten zufolge Hunderttausende ein sofortiges Abkommen mit der islamistischen Hamas gefordert. Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen will Israels Gewerkschafts-Dachverband heute mit einem Generalstreik einen Tag lang das Land zum Stillstand bringen – und so den Druck auf Regierungschef Benjamin Netanjahu erhöhen, damit er einem Deal zur Freilassung der verbliebenen Geisel zustimmt.

Bei Protesten in Tel Aviv und anderen Städten kam es teils zu Zusammenstößen mit der Polizei. Laut örtlichen Medien gab es Dutzende von Festnahmen. Allein in der Küstenmetropole Tel Aviv versammelten sich nach Schätzung der Organisatoren rund 300.000 Menschen, wie die "Times of Israel" am Abend berichtete. Offizielle Zahlen gab es nicht.