Nahost-Ticker: Biden drängt Netanjahu zu Waffenruhe mit Hamas

11.24 Uhr: Irans Außenminister will bessere Beziehungen zu Europa

Irans neuer Außenminister Abbas Araghchi plant angesichts internationaler Sanktionen und politischer Isolation eine Wiederannäherung an den Westen. Sein Ministerium werde sich bemühen, "die Spannungen mit Washington zu bewältigen und die Beziehungen zu den europäischen Ländern wiederherzustellen", sagte der 61 Jahre alte Diplomat der iranischen Agentur Isna nach der Bestätigung im Amt. Er forderte den Westen jedoch auf, seine "feindselige Haltung" aufzugeben, um auf eine Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 hinzuarbeiten. Kritiker haben gedämpfte Erwartungen an den Diplomaten, der Irans Unterstützung militanter Gruppen im Kampf gegen den Erzfeind Israel unverändert fortführen dürfte.

11.17 Uhr: Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen sind erneut mehrere Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von elf Toten durch einen israelischen Angriff auf ein Haus in Beit Lahia im Norden des Küstengebiets. Die meisten Opfer sollen demnach Minderjährige und Frauen sein. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte auf Anfrage, der Angriff in der Nacht habe einem Terroristen gegolten. Über weitere Opfer sei dem Militär bislang nichts bekannt. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Kämpfe dauerten dem Militär zufolge auch in weiteren Teilen des Palästinensergebiets an. In der Stadt Rafah im Süden des Küstenstreifens hätten demnach Soldaten am Vortag mehr als 50 Terroristen getötet. Zudem sei terroristische Infrastruktur zerstört worden.

10.11 Uhr: Palästinenser - Tote nach Armee-Einsatz im Westjordanland

Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Israels Militär habe ein Haus in einem Flüchtlingsviertel im Norden des Westjordanlands angegriffen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Palästinensischen Berichten zufolge attackierte die Armee das Gebäude in der Stadt Tulkarem mit einer Rakete. Die Leichen der drei getöteten Palästinenser seien geborgen worden.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, Bewaffnete seien das Ziel des "Anti-Terror-Einsatzes" gewesen. Für den Angriff sei ein Fluggerät genutzt worden. Bei ihren Razzien im Westjordanland setzt die israelische Armee häufig Drohnen ein, die Raketen abfeuern.

09.53 Uhr: Hilfsorganisationen warnen vor Polio-Ausbreitung

Hilfsorganisationen fordern gemeinsam einen sofortigen Waffenstillstand, um lebensrettende Impfungen von über 640.000 Kindern unter zehn Jahren in Gaza durchführen zu können, nachdem der erste Infektionsfall nach 25 Jahren bereits bestätigt. Neben der bestätigten Erkrankung gibt es darüber hinaus weitere Verdachtsfälle. Für mindestens 50.000 Kinder, die während der Eskalation der letzten zehn Monate geboren wurden, ist es aufgrund des zusammengebrochenen Gesundheitssystems höchst unwahrscheinlich, dass sie eine Immunisierung erhalten haben.

08.30 Uhr: Weniger Freiheit für Israels Presse

Die lebendige Medienlandschaft in Israel ist gefährdet, warnen Fachleute. Die Regierung versuche gezielt, die Pressefreiheit einzuschränken, sagen Ayala Panievsky, israelische Medienwissenschaftlerin an der Universität Cambridge, sowie Anat Saragusti, die die Abteilung für Pressefreiheit der israelischen Journalistengewerkschaft leitet.

Dafür spricht die Rangliste der Pressefreiheit der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG). Israel erzielte 2024 das zweitschlechteste Ergebnis seit Einführung des Rankings: 101 von 180. Auf Platz 93 war das Land bereits 2009 mit der Rückkehr von Benjamin Netanjahu (Likud) als Ministerpräsident abgestürzt, nach sechs Jahren in den obersten 50 Rängen.

Seit dem Krieg in Gaza, mit dem Israel auf den Terrorangriff der Hamas des 7. Oktober 2023 reagierte, sei der Druck auf Journalisten gestiegen. Kritische, von der politischen Mehrheitsmeinung abweichende Stimmen seien sehr viel seltener zu hören, sagt ROG und macht Israels Regierung mitverantwortlich.

06.50 Uhr: Geisel-Eltern halten bewegende Rede bei Parteitag der US-Demokraten

Die Geiseln der radikalislamischen Hamas sind auch beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago Thema gewesen. Die Eltern einer 23-jährigen amerikanischen Geisel, die beim von der Hamas angeführten Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt wurde, hielten vor den Delegierten am Mittwoch eine bewegende Rede, in der sie die Freilassung von Dutzenden Menschen forderten, die sich noch in der Gewalt der Extremisten im Gazastreifen befinden. Jon Polins Sohn Hersh Goldberg-Polin verlor einen Teil seines Arms, er wurde von einem Musikfestival verschleppt, das er in Israel besucht hatte.

Polin und seine Frau Rachel Goldberg-Polin wurden mit ausgiebigem Applaus begrüßt. Tausende Delegierte in Chicago skandierten: "Bringt sie nach Hause." Das Paar ließ in seiner zehnminütigen Rede die Politik außen vor. Jon Polin sagte jedoch, die Familien der Geiseln träfen sich regelmäßig in Washington und seien erfreut über die parteiübergreifende Unterstützung im Streben nach der Freilassung ihrer Angehörigen. Ronen und Orna Neutra, die Eltern der Geisel Omer Neutra, hatten im Juli beim Parteitag der Republikaner die Gelegenheit erhalten, zu sprechen.

05.57 Uhr: Mindestens elf Tote bei israelischem Angriff auf Wohnhaus in Beit Lahija

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Lahija im Norden des Gazastreifens sind am frühen Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtet die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Weitere Einzelheiten, auch ob es Verletzte gab, sind zunächst nicht bekannt.

02.28 Uhr: Biden drängt Netanjahu in Telefonat zu Abkommen über Gaza-Waffenruhe

US-Präsident Joe Biden hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefonat zu einer Waffenruhe im Gazastreifen mit der islamistischen Hamas gedrängt. Er habe deutlich gemacht, dass das Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln zum Abschluss gebracht werden müsse, erklärte Biden am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X. Es sei auch um die bevorstehenden Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zur Beseitigung verbleibender Hindernisse gegangen.

Biden habe Netanjahu auch über die Bemühungen der USA informiert, Israels Verteidigung gegen die Bedrohung "durch den Iran und seine Stellvertreter-Terrorgruppen" zu unterstützen.

In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, Biden habe die Dringlichkeit einer Einigung auf ein Abkommen betont. In dem Telefonat hätten Biden und Netanjahu im Beisein von US-Vizepräsidentin Kamala Harris über "die Waffenruhe- und Geiselfreilassungsvereinbarung" gesprochen sowie über "diplomatische Bemühungen zur Deeskalation der regionalen Spannungen", teilte das Weiße Haus weiter mit.

Die USA hatten Israel und der Hamas vor wenigen Tagen einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. In einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler USA, Ägypten und Katar hieß es anschließend, der Vorschlag überbrücke "verbleibende Lücken". US-Außenminister Antony Blinken beendete seine Reise nach Ägypten und Katar am Dienstagabend jedoch ohne eine Vereinbarung. Die vergangene Woche Freitag unterbrochenen Gespräche der Verhandler mit Israel und der Hamas über ein Abkommen sollen im Laufe der Woche in Kairo fortgesetzt werden.