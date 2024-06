Nahost-Ticker: Baerbock reist zu Krisengespräch nach Israel

10.17 Uhr: Baerbock – "Weitere Eskalation wäre Katastrophe"

Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnet die Situation an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon als mehr als besorgniserregend und warnt vor noch mehr Gewalt. "Eine weitere Eskalation wäre eine Katastrophe für alle Menschen in der Region", sagte die Grünen-Politikerin am Montagvormittag vor ihrer Nahost-Reise. Auch deswegen sei es absolut wichtig, dass man endlich zu der Feuerpause in Gaza komme.

09.42 Uhr: Baerbock zu Krisengesprächen in Israel und Libanon

Angesichts der wachsenden Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon reist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Montag nach Tel Aviv. Es ist der achte Israel-Besuch Baerbocks seit der Terrorattacke der Hamas auf das Land am 7. Oktober.

Bei den Gesprächen der Grünen-Politikerin in Israel und den palästinensischen Gebieten am Dienstag werden nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amts der Krieg im Gazastreifen sowie die katastrophale humanitäre Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet im Zentrum stehen. Am Dienstagabend will Baerbock auch Gespräche in der libanesischen Hauptstadt Beirut führen.

07.47 Uhr: Netanjahu – Bereitschaft zu vorübergehender Waffenruhe

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Bereitschaft zu einer vorübergehenden Waffenruhe im Gaza-Krieg bekräftigt, lehnt aber ein Ende des Krieges vor Erreichen der eigenen Ziele ab. "Es ist die Hamas, die ein Abkommen ablehnt, nicht Israel", verlautete aus dem Büro des Ministerpräsidenten nach einem Interview von Netanjahu mit dem israelischen Sender Channel 14. "Ministerpräsident Netanjahu hat klargestellt, dass wir Gaza nicht verlassen werden, bis wir alle 120 unserer Geiseln, lebende und verstorbene, zurückgebracht haben", hieß es.

07.22 Uhr: Netanjahu – Ende schwerer Kämpfe sind kein Ende des Krieges

Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nähert sich die Phase schwerer Kämpfe Israels gegen die Hamas im Gazastreifen einem Ende. Das bedeute aber nicht ein Ende des Kriegs, sagte Netanjahu am Sonntag dem israelischen Sender Channel 14. Der Krieg ende erst, wenn die radikale Palästinensergruppe Hamas den Gazastreifen nicht mehr kontrolliere.

Ein Ende der Phase schwerer Kämpfe im Gazastreifen werde Israel jedoch die Verlegung weiterer Teile der Streitkräfte an die Nordgrenze zum Libanon ermöglichen. Dort haben sich Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz zuletzt häufiger gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert.

04.09 Uhr: Baerbock reist am Montag zu Nahost-Gesprächen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas erneut nach Israel und ins Westjordanland. Nach ihrer Ankunft in Tel Aviv hält sie nach Angaben des Auswärtigen Amts einen Vortrag bei einer Sicherheitskonferenz in der Stadt Herzlia. Am Dienstag sind Gespräche mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz in Jerusalem und dem neuen palästinensischen Regierungschef Mohammed Mustafa in Ramallah geplant.

03.57 Uhr: Huthi-Rebellen greifen zwei Schiffe an

Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben zwei Schiffe im Roten Meer und im Indischen Ozean angegriffen. Die Angriffe seien mit unbemannten Oberflächenbooten und Marschflugkörpern ausgeführt worden, teilt ein Sprecher der Gruppe mit. Die Schiffe gehörten Unternehmen, die "das Verbot der Einfahrt in die Häfen des besetzten Palästinas" verletzt hätten.

Das US-Militär bestätigt die Angriffe. Das griechische Frachtschiff Transworld Navigato sei bei einem mutmaßlichen Angriff mit einem unbemannten Luftfahrtsystem (UAS) getroffen worden. "Heute um 04:00 Uhr (Ortszeit Sanaa) meldete die Besatzung leichte Verletzungen und mittelschwere Schäden am Schiff, aber das Schiff setzte seine Fahrt fort", erklärt das US-Zentralkommando (CENTCOM). Auf den Schiffen der USA und der Koalition habe es keine Verletzten gegeben.