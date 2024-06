Nahost-Ticker: Hisbollah droht mit Angriffen auf Israel

14.56 Uhr: Israel tötet weiteren Hisbollah-Kommandeur im Libanon

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren Kommandeur der Hisbollah im Libanon getötet. Er sei am Morgen in der Gegend um Deir Kifa im Süden des Landes bei einem gezielten Angriff eliminiert worden, teilte die Armee mit. Er soll demnach für die Planung und Durchführung von Terroranschlägen gegen Israel sowie für einen Teil der Bodentruppen der Hisbollah verantwortlich gewesen sein. Die Hisbollah bestätigte seinen Tod. Als Reaktion auf den Angriff in Deir Kifa feuerte die Schiitenmiliz einigen Angaben zufolge Dutzende Raketen auf Ziele im Norden Israels.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor berichtet, dass ein Mensch bei einem Drohnenangriff auf ein Auto in dem betroffenen Gebiet getötet wurde. Es habe außerdem israelische Angriffe auf weitere Orte im Südlibanon gegeben. Das israelische Militär teilte darüber hinaus mit, einen Raketenwerfer auf libanesischen Boden zerstört zu haben.

Die Lage zwischen dem Libanon und Israel hatte sich zuletzt deutlich zugespitzt. Es besteht Sorge, dass sich der Konflikt zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah-Miliz weiter ausweitet.

13.02 Uhr: Berichte über israelische Luftangriffe im Gaza-Zentrum

Die israelische Armee hat am Donnerstag laut Augenzeugen und einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP das Zentrum des Gazastreifens mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss ins Visier genommen. Nach Angaben eines Mediziniers wurden zwei Menschen bei einem Angriff nahe der Flüchtlingssiedlung Nuseirat getötet. Augenzeugen berichteten auch von Panzerbeschuss in Seitun, einem nördlich gelegenen Stadtviertel Gazas, sowie in den Flüchtlingssiedlungen Bureidsch und Maghasi.

Im Süden des Landes komme es zudem zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern im Zentrum und im Westen der Stadt Rafah, hieß es aus Kreisen des bewaffneten Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas.

11.46 Uhr: Berichte: Panzer rücken in Rafah weiter vor

Israelische Truppen rücken Bewohnern zufolge in der Stadt Rafah weiter vor. Mittlerweile kontrollierten sie mit Panzern die meisten Gebiete der an der Grenze zu Ägypten gelegenen Stadt. Selbst Menschen, die ganz am Rande am Strand lebten, hätten wegen des anhaltenden Beschusses damit begonnen, Rafah zu verlassen und sich auf den Weg Richtung Chan Junis und andere Gegenden im Zentrum des Gazastreifens zu machen. Allerdings nahmen israelische Kampfjets in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben von Medizinern auch Gebiete im Zentrum des Gazastreifens unter Beschuss.

06.42 Uhr: Hisbollah droht mit Angriffen auf ganz Israel

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat im Falle einer israelischen Offensive mit großflächigen Angriffen auf das Nachbarland gedroht. Kein Ort werde von ihren Raketen verschont bleiben, drohte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Er fügte hinzu, dass die Hisbollah im Konflikt mit Israel bisher nur einen Teil ihrer Waffen eingesetzt habe. Man haben neue Waffen erhalten, sagte er, ohne Details zu nennen.

Die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon nahmen derweil weiter zu. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vor mehr als acht Monaten feuert die vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Hisbollah Raketen und Drohnen auf Israel ab. Zehntausende Menschen mussten seitdem ihre Häuser verlassen. Israel reagiert auf den Beschuss verstärkt mit Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon. Anfang der Woche hat die israelische Armee zuvor einen Einsatzplan für eine Offensive im Libanon beschlossen.

06.28 Uhr: Berichte: "Gaza-Pier" ab heute wieder einsatzbereit

Über die provisorische Anlegestelle der US-Streitkräfte im Gazastreifen sollen Insidern zufolge am Donnerstag wieder Hilfsgüter entladen werden können. Der Pier sei am Mittwoch wieder an der Küste befestigt worden, nachdem er am vergangenen Freitag wegen schlechter Seebedingungen vorübergehend entfernt worden war, sagen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher der US-Luftwaffe, Generalmajor Patrick Ryder, machte Anfang der Woche allerdings noch mal deutlich, dass es sich lediglich um eine provisorische Anlegestelle handelt. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, die Vereinigten Staaten nutzten alle Möglichkeiten, um Hilfe nach Gaza zu bringen, fügte er hinzu.