Nahost-Ticker: Offensive auf Chan Junis steht offenbar bevor

09.44 Uhr: Israel ruft zu Räumung von Teil von humanitärer Zone in Gaza auf

Das israelische Militär hat zur Evakuierung eines Gebiets im Gazastreifen aufgerufen, das es zu einer humanitären Schutzzone erklärt hat. Das Areal umfasst Teile von al-Muwasi. In der Gegend planten Truppen eine Operation gegen Mitglieder der Hamas, die sich dort verschanzt hätten, teilten die Streitkräfte am Montag mit. Demnach sollen Kämpfer der militant-islamistischen Gruppe von dem Gebiet aus Raketen in Richtung Israel abgefeuert haben.

09.39 Uhr: Israel will Geiselverhandlungen wiederaufnehmen

Ein israelisches Team soll am Donnerstag an den Verhandlungstisch über die Freilassung der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zurückkehren. Das ordnete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an, wie sein Büro am späten Sonntagabend mitteilte. Berichten israelischer Medien von Montag zufolge soll der Chef des Geheimdienstes Mossad, David Barnea, der israelischen Verhandlungsdelegation vorstehen. Der Ort der Gespräche steht demnach noch nicht fest.

09.05 Uhr: Netanjahu - Israel engster US-Verbündeter unabhängig vom Präsidenten

Israel bleibt nach Ansicht von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der engste Verbündete der USA im Nahen Osten. Dies sei unabhängig davon, wer im November zum US-Präsidenten gewählt werde, sagt Netanjahu vor seiner Abreise nach Washington. In der Hauptstadt der USA werde er Präsident Joe Biden treffen und ihm für alles danken, was er für Israel getan habe. Die beiden Politiker werden seinen Angaben zufolge auch über die Befreiung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und den Kampf gegen die Hamas sprechen.

07.20 Uhr: Offensive auf Chan Junis steht offenbar bevor

Das israelische Militär fordert Palästinenser zum Verlassen des Ostens der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens auf. Es stehe ein Einsatz der Armee in der zweitgrößten Stadt des Küstenstreifens bevor. Die Zonen des Gazastreifens müssten geräumt werden, in denen es "signifikante terroristische Aktivitäten" gebe und von denen aus Raketen auf Israel abgefeuert würden. Die von Israel definierten humanitären Schutzbereiche würden angepasst, heißt es.

05.47 Uhr: Israel dankt Biden für "unerschütterliche Unterstützung"

Für seine "unerschütterliche" Unterstützung seines Landes in den vergangenen Jahren hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant US-Präsident Joe Biden gedankt. "Ihre unerschütterliche Unterstützung, besonders während des Krieges, war von unschätzbarem Wert. Wir sind dankbar für Ihre Führung und Freundschaft", schreibt Gallant auf dem Kurznachrichtendienst X.