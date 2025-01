Nahost-Ticker: Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

04.22 Uhr: Israelische Armee greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Süden und Osten des Libanon Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Unter den getroffenen Zielen seien "ein Raketenabschussgelände, eine Militäreinrichtung und Routen entlang der syrisch-libanesischen Grenze, die zum Waffenschmuggel an die Hisbollah genutzt wurden", erklärten die Streitkräfte am Sonntag.

02.44 Uhr: Trumps Vize J.D. Vance droht Hamas

Wenige Tage vor der Amtseinführung Donald Trumps in den USA hat der Stellvertreter des künftigen Präsidenten der palästinensischen Terrororganisation Hamas mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Sollten sich die Islamisten einem Deal mit Israel verweigern und nicht vor Trumps Vereidigung am 20. Januar alle Geiseln in ihrer Gewalt freilassen, werde die nächste US-Regierung drastische Schritte ergreifen. Das versprach Trumps designierter Vize J.D. Vance. Laut Vance sei man im Trump-Lager "hoffnungsvoll, dass ganz am Ende der Regierungszeit Bidens ein Deal geschlossen wird, vielleicht am letzten oder vorletzten Tag".