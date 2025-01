Nahost-Ticker: UN verstärken Hilfslieferungen für Gazastreifen

12.20 Uhr: Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft - Israel zahlt für Abkommen hohen Preis

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, hat angemahnt, bei einem kommenden Wiederaufbau der Strukturen im Gazastreifen auf die richtigen Kräfte zu setzen. Bei Phoenix sagte Beck, es müsse vorerst ein Schwerpunkt auf die Verbesserung der humanitären Lage gelegt werden, die Staatengemeinschaft müsse jedoch darauf achten, dass man "bei Aufbauanstrengungen, bei Anstrengungen zur Verbesserung der Lage für die Menschen in Gaza, nicht auf falsche Pferde" setze.

Beck wies auf die Vorwürfe gegen Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, hin, eng mit der Hamas verwoben zu sein. "Hier müssen wir darauf setzen, dass es andere zivile Kräfte gibt, ansonsten ist das wieder nur eine Episode in diesem Konflikt und wir sehen irgendwann die nächste Runde", so Beck. Israel zahle einen hohen sicherheitspolitischen Preis für das Abkommen: "Es wird darauf verzichtet, dass die Hamas-Strukturen vollständig zerstört und entwaffnet werden und es werden Hunderte von Terroristen freigelassen, im Gegenzug zur Befreiung der 98 Geiseln [...] und das sind die Kämpfer der Zukunft".

12.00 Uhr: Massive Verwüstungen im Gazastreifen, Wiederaufbau soll 50 Milliarden Euro kosten

Im Gazastreifen kehren die Menschen in ihre Heimatorte zurück, doch dort haben Luftangriffe und Kämpfe viele Häuser und große Teile der Infrastruktur dem Erdboden gleichgemacht. Laut UN-Satellitenzentrum Unosat waren am 1. Dezember etwa 69 Prozent der Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt - insgesamt 170.812 Gebäude. US-Forscher interpretierten die Satellitendaten anders, sie zählten am 11. Januar insgesamt 172.015 zerstörte Gebäude, das waren demnach rund 59,8 Prozent aller Gebäude.

In der Stadt Gaza sind US-Satellitendaten zufolge 74,2 Prozent der Gebäude beschädigt oder zerstört. Besonders schlimm sind laut Amnesty International die Zerstörungen im Grenzgebiet zu Israel. Mehr als 90 Prozent der Gebäude dort seien bis Mai 2024 "zerstört oder schwer beschädigt" worden. Am 31. Dezember waren laut Weltgesundheitsorganisation WHO noch 18 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise in Betrieb - mit 1.800 Krankenbetten. Am 1. Dezember 2024 zählte das UN-Kinderhilfswerk Unicef 496 beschädigte Schulen. Das waren fast 88 Prozent der 564 Schulen im Gazastreifen. Die UN schätzen, dass der Wiederaufbau bis zu 15 Jahre dauern und mehr als 50 Milliarden Euro kosten wird.

11.48 Uhr: Palästinensischer Ministerpräsident spricht doch nicht in Davos

Die Rede des palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos ist ohne Angabe von Gründen aus dem Programm genommen worden. Angekündigt hat sich der israelische Staatspräsident Izchak Herzog. Aus Syrien wird der Außenminister der Übergangsregierung erwartet, ebenso der saudische Außenminister und der Vizepräsident des Iran.

11.14 Uhr: Freigelassene Geisel glücklich über Rückkehr ins Leben

Eine der drei am Sonntag freigelassenen Geiseln palästinensischer Extremisten im Gazastreifen hat ihre Freude über ihre wiedergewonnene Freiheit öffentlich bekundet. "Danke, danke, danke, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden", sagte Emily Damari in einer Instagram-Story gerichtet an ihre Familie und ihre Unterstützer. Nach ihren 471 Tagen in Gefangenschaft sei sie nun endlich wieder ins Leben zurückgekehrt.

Die 28-jährige israelisch-britische Doppelstaatsbürgerin war eine der ersten drei Geiseln, die im Zuge einer Waffenruhevereinbarung zwischen Israel und der Hamas freigekommen waren. Im Gegenzug wurden in der Nacht zum Montag 90 palästinensische Häftlinge in Israel aus Gefängnissen entlassen. Damari verlor bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem 1.200 Menschen getötet und sie und 250 weitere verschleppt wurden, zwei Finger an einer Hand.

10.41 Uhr: Huthi-Miliz im Jemen will Angriffe auf Schiffe einschränken

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen will die mit der Hamas verbündete Huthi-Miliz im Jemen ihre Luftangriffe auf Schiffe in der Region einschränken. Künftig würden nur noch Schiffe attackiert, die direkt mit Israel in Verbindung stünden, hieß es in einer E-Mail an Reedereien. Die "Sanktionen" gegen andere Schiffe werde man beenden. Für den Montag war eine offizielle Stellungnahme vorgesehen.

Die Huthi haben seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023 etwa 100 Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen beschossen, um damit nach eigenem Bekunden der Hamas den Rücken zu stärken. Ein Schiff wurde gekapert, zwei wurden versenkt. Vier Seeleute kamen ums Leben. Viele der Huthi-Raketen wurden abgefangen. Israel erhielt dabei Unterstützung unter anderem von den USA und Großbritannien, die auch Stellungen der Huthi angriffen. In der E-Mail hieß es, dass bei erneuten Angriffen anderer Staaten gegen die Huthi die Attacken auch auf deren Schiffe wieder aufgenommen werden würden.

10.17 Uhr: Israels Finanzminister für Eroberung des gesamten Gazastreifens

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich im israelischen Militärradio für die Eroberung des gesamten Gazastreifens ausgesprochen. Smotrich, der Führer der Partei der religiösen Zionisten, gehört zu den Kritikern der Vereinbarung über eine Waffenruhe in der Regierung von Benjamin Netanjahu. "Wir müssen den gesamten Streifen erobern und dort eine Militärherrschaft errichten", sagte er. Es gebe keine "dritte Kraft", die dort die Kontrolle ausüben könne.

Zugleich kritisierte er Israels Armee-Stabschef Herzi Halevi. Israel könne mit dem derzeitigen Stabschef in Gaza nicht siegen, sagte er. Nötig sei einer, der verstehe, dass die Eroberung des gesamten Gazastreifens seine Mission sei, "der dahintersteht und bereit ist, sie durchzusetzen".

09.33 Uhr: Strenge Straßenkontrollen im Westjordanland - Siedlerangriffe

Nach der nächtlichen Ankunft Dutzender freigelassenen palästinensischer Gefangenen in Beitunia im Westjordanland hat es am Morgen strenge Straßenkontrollen der israelischen Armee gegeben. Nachts hatten die meisten der Freigelassenen nach palästinensischen Angaben zunächst nicht in ihre Heimatorte zurückkehren können, weil Kontrollpunkte um eine Reihe palästinensischer Städte geschlossen waren. Sie übernachteten in Hotels. Zahlreiche Menschen waren in der Nacht auf die Straßen geströmt, um die in Bussen ankommenden Menschen im Westjordanland zu begrüßen.

Die Armee hatte die Palästinenser in Dörfern in der Nähe israelischer Siedlungen davor gewarnt, die Freilassung der Gefangenen zu feiern. In der Nacht kam es zu Angriffen israelischer Siedler, die Autos von Palästinensern in Brand setzten. Auch Molotow-Cocktails und Steine wurden Berichten zufolge auf palästinensische Dörfer geschleudert. Verletzt wurde ersten Berichten zufolge niemand.

09.12 Uhr: UN - Mehr als 630 Lkw liefern Hilfsgüter für Gaza-Streifen

Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gaza-Streifen haben die Vereinten Nationen die Hilfslieferungen für die Bevölkerung hochgefahren. Am Sonntag seien mehr als 630 Lastkraftwagen mit humanitären Gütern in das palästinensische Küstengebiet gefahren, erklärte der UN-Hilfskoordinator Tom Fletcher in New York. Mindestens 300 Lastkraftwagen brächten Hilfsgüter in den Norden des Gaza-Streifens, wo die Menschen besonders große Not litten. Fletcher betonte, dass die Trümmer der zerbombten Gebäude und Munitionsreste ein ernstes Hindernis für die Transporte darstellten.

Der Nothilfekoordinator sagte, dass die Freilassung israelischer Geiseln durch die Terrororganisation Hamas und die Entlassung von palästinensischen Gefangenen Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende des Krieges gäben.