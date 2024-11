Nahost-Ticker: Waffenruhe hält – Israel warnt Hisbollah

9.29 Uhr: Berichte – Mindestens neun Tote bei Angriff im Gazastreifen

Bei einem neuen Angriff der israelischen Armee im zentralen Abschnitt des Gazastreifens sind nach Medienberichten mindestens neun Palästinenser getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, bei dem Artillerieangriff im Flüchtlingsviertel Nuseirat habe es auch mehrere Verletzte gegeben. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte. Nach Angaben von Einwohnern von Nuseirat wurde dort auch ein markanter Turm zerstört.

9.25 Uhr: Israelische Armee warnt Libanesen vor Rückkehr in Süden

Kurz nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe mit der Hisbollah hat die israelische Armee die zahlreichen Binnenflüchtlinge im Libanon eindringlich davor gewarnt, schon jetzt in den Süden des Landes zurückzukehren. Armeesprecher Avichay Adraee verwies am Donnerstagmorgen auf eine Linie oberhalb der Grenze zu Israel zwischen den libanesischen Orten Mansuri im Westen und Schebaa im Osten des Libanon.

"Sie haben bis auf Weiteres nicht das Recht, in Ihre Häuser südlich dieser Linie zurückzukehren", erklärte der Armeesprecher an die aus diesem Gebiet stammenden Libanesen gerichtet. "Wer auch immer sich südlich dieser Linie bewegt, setzt sich Gefahr aus."

9.11 Uhr: Journalisten durch israelischen Beschuss im Südlibanon verletzt

Drei Journalisten sind bei der Berichterstattung aus dem Libanon nach eigenen Angaben von israelischen Truppen beschossen und verletzt worden. Sie hätten am Mittwoch über die Rückkehr von Kriegsvertriebenen in die Stadt Chiam berichtet, erklärten die Journalisten, unter ihnen ein Fotograf, der freiberuflich für die Nachrichtenagentur AP arbeitet. In der Gegend etwa sechs Kilometer nördlich der Grenze hatten heftige Kämpfe getobt, bis Mittwochfrüh die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in Kraft trat.

Das israelische Militär erklärte, es wisse nichts von Schüssen auf Journalisten. Soldaten in dem Gebiet hätten nur Warnschüsse abgefeuert.

4.06 Uhr: Waffenruhe hält – Israel warnt Hisbollah vor Verstößen

Während es in der Nacht ruhig geblieben ist in Israel, warnt Israels Armee die Hisbollah-Miliz im Libanon energisch vor Verstößen gegen die Waffenruhe und setzt den Krieg im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas fort. Israelische Soldaten hätten im Süden des Libanons am ersten Tag nach Inkrafttreten der Feuerpause Verdächtige festgenommen, die sich Sperrgebieten mit weiterhin dort stationierten israelischen Truppen genähert hätten, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Abend. Zudem seien mehrere Terroristen getötet worden. Die Anwesenheit Bewaffneter dort stelle einen Verstoß gegen das Abkommen dar. "Jede Verletzung der Waffenruhe wird mit Feuer beantwortet", warnte der Armeesprecher. Jeder Bewaffnete werde "neutralisiert" oder festgenommen.

Die israelische Armee warnt alle Bewohner des Gebietes davor, dorthin zurückzukehren. Wer sich südlich der Linie bewegt, setze sich einer Gefahr aus, so das israelische Militär.