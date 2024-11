Nahost-Ticker: Israel verstärkt Angriffe im Norden von Gaza

03.12 Uhr: Israel verstärkt Angriffe im Norden des Gazastreifens - Zahlreiche Opfer gemeldet

Bei israelischen Militärangriffen im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Hamas-nahe Medien berichteten von 57 Toten, während von offizieller Seite zunächst keine Zahlen veröffentlicht wurden. Mindestens fünf überfüllte Wohnhäuser seien am frühen Donnerstag bombardiert worden, teilten die Behörden mit. Die Rettungsarbeiten seien weiterhin im Gange, da viele Menschen vermisst oder unter den Trümmern eingeschlossen seien, erklärten Sanitäter.

02.28 Uhr: Israel meldet drei im Libanon getötete Soldaten - darunter 70-Jähriger

Laut Angaben der israelischen Armee sind im Süden Libanons drei Soldaten bei zwei verschiedenen Vorfällen getötet worden. Unter den Opfern befand sich auch ein 70-jähriger Reservist, wie das Militär am Mittwoch mitteilte. Damit erhöht sich die Zahl der Toten der israelischen Armee im Libanon seit Beginn des Bodeneinsatzes auf 52.

01.35 Uhr: Entwurf zur Beschränkung von Waffenverkäufen an Israel scheitert im US-Senat

Trotz der Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage der Palästinenser im Gazastreifen können die USA weiterhin Panzergranaten und ähnliche Waffen an Israel liefern. Der US-Senat blockierte ein Gesetz, das den Verkauf bestimmter Waffensysteme an den Verbündeten im Nahen Osten stoppen sollte. Bei der Abstimmung sprachen sich 59 der 100 Senatoren gegen das Gesetz aus, das unter anderem den Verkauf von Panzergranaten an Israel untersagt hätte. 15 Senatoren unterstützten die Initiative, die als Reaktion auf die sich verschärfende Menschenrechtskrise der Palästinenser in Gaza eingebracht worden war.

00.29 Uhr: Dutzende Tote und Verletzte bei Luftangriffen auf Gazastreifen

Israelische Luftangriffe auf mehrere Wohnhäuser in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens haben laut Sanitätern zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge gehabt. Die Angriffe trafen Wohngebäude in der stark besiedelten Region, berichteten örtliche Mediziner. Die genaue Zahl der Opfer ist bisher nicht bekannt.