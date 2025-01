Nahost-Ticker: Zwölf Tote bei Luftangriffen im Gazastreifen

10.20 Uhr: Baerbock zunehmend besorgt über Lage in Gaza

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist zunehmend besorgt über die Entwicklungen im Gazastreifen. Die Ministerin habe "in ihren Kontakten mit der israelischen Führung in den letzten Tagen und Wochen wiederholt eindringlich deutlich gemacht, dass die humanitäre Lage so nicht bleiben kann", heißt es aus dem Ministerium. "Der Winter trifft die Schwächsten am härtesten, Kinder sterben an Unterkühlung und Mangelernährung." Die israelische Regierung sei jetzt aufgefordert, "ihr militärisches Vorgehen endlich anzupassen und die schweren Kampfhandlungen einzustellen". Der Zugang für humanitäre Hilfe müsse verbessert, in den israelisch kontrollierten Gebieten Sicherheit für die Helfer geschaffen werden. Nur eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas könnten das furchtbare Leid endlich nachhaltig beenden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt weiter.

10.38 Uhr: Iran enthüllt neue Kampfdrohne

Irans Revolutionsgarden haben im Rahmen eines Großmanövers eine neue taktische Kampfdrohne vorgestellt. Bei dem Fluggerät mit dem Namen "Reswan" (Paradies) handelt es sich um eine sogenannte Kamikazedrohne, die mit einer Kamera und Sprengkopf ausgestattet ist, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Die Drohne soll über eine Reichweite von 20 Kilometern verfügen und den Bodenstreitkräften der Revolutionswächter dienen. Unterdessen sollen die regulären Streitkräfte 1.000 "strategische Drohnen" erhalten, die gemeinsam von Armee und Verteidigungsministerium entwickelt wurden. Laut der Agentur Tasnim handelt es sich dabei um zwei moderne Varianten vom Typ Ababil, ausgerüstet mit Raketen und Aufklärungstechnik.

09.32 Uhr: Zwölf Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter auch drei Kinder. Die von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde erklärte, die drei Mädchen und ihr Vater seien beim Beschuss ihres Haus in Nuseirat getötet worden. Ihre Leichen seien unter den Trümmern des Hauses gefunden worden, sagte ein Rettungssanitäter. Acht weitere Tote gab es den Angaben zufolge bei einem Angriff auf ein Haus in der Stadt Dschabalia. Bei dem Angriff seien auch mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 45.900 Menschen im Gazastreifen getötet.

00.49 Uhr: Israel verschärft Medienrichtlinien zum Schutz von Soldaten

Die israelische Armee erlässt neue Richtlinien für die Berichterstattung über Soldaten im aktiven Kampfeinsatz, um sie vor Angriffen israelfeindlicher Aktivisten zu schützen. Laut Militärsprecher Nadav Shoshani dürfen Soldaten ab dem Rang eines Obersten in Interviews nicht mehr mit vollem Namen oder Gesicht gezeigt werden. Dies gelte auch im Zusammenhang mit konkreten Kampfeinsätzen. "Das ist unsere neue Richtlinie, um unsere Soldaten zu schützen und sicherzustellen, dass sie vor solchen Vorfällen, die von israelfeindlichen Aktivisten auf der ganzen Welt begangen werden, sicher sind", sagt Shoshani. Hintergrund ist der Fall eines israelischen Reservisten, der Brasilien fluchtartig verließ, nachdem dort Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen eingeleitet worden waren.

Donnerstag, 9. Januar 2025