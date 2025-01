Nahost-Ticker: Sender Al-Dschasira verurteilt Betriebsverbot

10.08 Uhr: Al-Dschasira verurteilt Betriebsverbot im Westjordanland

Der Sender Al-Dschasira hat ein Verbot gegen seinen Betrieb im Westjordanland verurteilt. Die Palästinensische Autonomiebehörde wolle mit dem Verbot "die Wahrheit über Ereignisse in den besetzten Gebieten verbergen, vor allem darüber, was in Dschenin und seinen Lagern passiert", teilte der Sender mit Sitz in Katar mit.

Die Palästinensische Autonomiebehörde war im städtischen Flüchtlingslager Dschenin im Dezember gegen israelfeindliche Extremisten vorgegangen. Sie hat in Teilen des von Israel besetzten Westjordanlands beschränkte Autonomie.

Am Mittwoch hatte die Autonomiebehörde bekanntgegeben, dass der Betrieb von Al-Dschasira wegen Anstiftung und Einmischung in innere Angelegenheiten der Palästinenser ausgesetzt werde.

09.12 Uhr: Mehrere Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza-Zeltlager

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager für vertriebene Familien im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben von Medizinern mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien drei Kinder, drei Frauen und vier Männer, teilte das Nasser-Krankenhaus mit, wo die Leichen eingeliefert wurden. Bei dem Angriff wurden demnach unter anderem zwei ranghohe Beamte der Polizeibehörde getötet, die von der Hamas kontrolliert wird. Das betroffene Gebiet westlich von Khan Younis ist als humanitärer Bereich ausgewiesen. Die israelische Armee äußert sich bislang nicht.

01.12 Uhr: Verhandlungen zwischen Israel und Hamas laut Medienberichten in Sackgasse

Die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln sind laut Medienberichten ins Stocken geraten. Wie die "Times of Israel" berichtet, weigert sich die Hamas nach Angaben mehrerer israelischer Beamter weiterhin, eine Liste mit Namen der im Gazastreifen festgehaltenen lebenden Geiseln an Israel zu übermitteln. Arabische Ermittler erwarten einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge, dass die Verhandlungen erst nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar fortgesetzt werden.