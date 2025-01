Israel und Hamas vereinbaren Waffenruhe und Geisel-Freilassung

Israel und die radikal-islamische Hamas-Miliz haben eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erzielt. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf Insider.

Vorgesehen sei zudem der Austausch von Geiseln der Hamas gegen palästinensische Insassen in israelischen Gefängnissen. Der Vermittler Katar setzte für den Abend eine Pressekonferenz an.

Die Einigung ist ein lang erhoffter Durchbruch in dem 15 Monate dauernden Krieg, der verheerende Folgen für Gaza hatte und sich auf die ganze Nahost-Region auswirkte.

In dem Krieg – ausgelöst durch das beispiellose Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1.000 Toten – wurden nach palästinensischen Angaben in dem Küstengebiet mehr als 46.600 Menschen getötet. Mehr als 110.000 wurden demnach verletzt.

Monatelange Bemühungen der Vermittlerstaaten

Seit Monaten liefen die Bemühungen der Vermittlerstaaten USA, Ägypten und Katar, durch indirekte Verhandlungen Israel zu einer Waffenruhe im Gazastreifen und die Hamas zur Freilassung israelischer Geiseln zu bewegen. Die Gespräche traten aber lange Zeit auf der Stelle. Nun erfolgte die Einigung.

Mit Informationen von dpa