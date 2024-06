Faktenfuchs: Deutschlands Beitrag zum EU-Haushalt

Es ist korrekt, dass Deutschland der größte Nettozahler im EU-Haushalt ist. Das liegt daran, dass in Deutschland mehr erwirtschaftet wird als in allen anderen EU-Ländern. Die Differenz zwischen den Beiträgen zum EU-Haushalt und den Rückflüssen wird als "Haushaltssaldo" bezeichnet. Bis 2020 veröffentlichte die EU-Kommission selbst den Haushaltssaldo, seitdem nicht mehr.

So berechnen sich die Zahlungen

Allerdings rechnet zum Beispiel das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ebenfalls jedes Jahr den Saldo aus. Dabei benutzt es die Formel, die die EU-Kommission in der Vergangenheit verwendete. Vereinfacht gesagt werden die Ausgaben der EU, die in die Mitgliedsländer fließen, als Plus gutgeschrieben.

Dazu gehören zum Beispiel das Geld für die gemeinsame europäische Agrarpolitik, das an die Landwirte fließt. Verwaltungsausgaben der EU, die zum Beispiel in Luxemburg und Belgien anfallen, fallen nicht darunter. Die EU-Kommission argumentiert, dass die Verwaltungsausgaben allen Mitgliedstaaten nützen. Von diesem Plus werden die Beiträge der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt abgezogen.

Deutschland ist größter Nettozahler

Nach der aktuellen Berechnung des IW Köln zahlte Deutschland 2022 insgesamt 19,7 Milliarden Euro mehr in den EU-Haushalt ein, als es erhielt. Es ist der höchste Wert aller EU-Länder. Von 2014 bis 2020 hatte Deutschland im Schnitt einen Haushaltssaldo von minus 13,5 Milliarden Euro, so das IW. Nachdem das Vereinigte Königreich ausgetreten war, musste Deutschland aber mehr bezahlen. Für die nächsten Jahre erwartet das IW Entlastungen bei den deutschen Nettozahlungen, wenn sich die Konjunktur weiterhin schwächer entwickelt als in anderen Mitgliedstaaten.

Auch wenn man die Pro-Kopf-Zahlen heranzieht, liegt Deutschland an der Spitze. Auf jeden Deutschen kommen in dieser veranschaulichenden Rechnung 237,05 Euro pro Kopf. Irland, Schweden und die Niederlande liegen jeweils knapp unter 200 Euro pro Kopf.