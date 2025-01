Israels Sicherheitskabinett billigt Geiseldeal mit der Hamas

Das israelische Sicherheitskabinett hat dem geplanten Abkommen mit der radikal-islamischen Hamas zugestimmt. Es sieht eine Waffenruhe im Gazastreifen und den Austausch von Hamas-Geiseln gegen palästinensische Häftlinge vor. Die israelische Regierung muss das Vorhaben auch noch billigen.

Waffenruhe und Freilassung erster Geiseln ab Sonntag möglich

Vorgesehen ist, dass bei einer Zustimmung die Waffenruhe am Sonntag in Kraft tritt und dann 33 der 98 in der Gewalt der Hamas verbliebenen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freikommen, schrittweise - und dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zufolge ebenfalls ab Sonntag. Die Familien der Geiseln seien informiert worden, es würden Vorbereitungen getroffen, die freigelassenen Geiseln bei ihrer Rückkehr zu empfangen.

Zitterpartie vor Einigung

Der Vermittlerstaat Katar hatte eigentlich bereits am Mittwoch eine Einigung zwischen Israel und der Hamas verkündet. Netanjahu warf dann jedoch der Hamas vor, in letzter Minute Zugeständnisse erpressen zu wollen. Der Ministerpräsident stand auch intern unter dem Druck seiner rechten Koalitionspartner, die jegliche Vereinbarung mit der Hamas ablehnen.

Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir und der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich lehnen die Vereinbarung mit der Hamas nach eigenen Angaben entschieden ab. In trockenen Tüchern ist der Deal also noch lange nicht.