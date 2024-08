Israel bereitet sich auf iranischen Vergeltungsschlag vor

Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einem Schlag des Iran und seiner Verbündeten gegen Israel. Angedroht hatte Teheran ihn, nachdem der Hamas-Politikchef Ismail Hanija auf iranischem Boden getötet worden war - wofür Teheran Israel verantwortlich macht. Israel und sein großer Verbündeter USA bereiten sich vor.

Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" wird in Nahen Osten verlegt

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete an, den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Nahen Osten zu verlegen. Sie sollen den Luftraum über Israel zusätzlich absichern. Amerikanische und israelische Sicherheitskreise lassen erkennen, dass sie mit einer Wiederholung des iranischen Raketenangriffs vom 13. April rechnen - allerdings in einem deutlich größeren Umfang. Man gehe davon aus, dass sich dieses Mal auch die hochgerüstete Hisbollah an einem Vergeltungsschlag beteiligen würde.

Israel droht Angreifern

Israels Generalstabschef Herzi Halevi bekräftigte, dass sich Israel im Falle eines Angriffs umfassend verteidigen und hart zurückschlagen würde. "Unsere Botschaft an den gesamten Nahen Osten in dieser Woche: Wer die Bürger Israels angreift, wer den Staat Israel angreift - wir sind bereit, weit zu gehen. Wir wissen, wie wir uns anstrengen müssen, um sehr präzise Informationen zu sammeln, um zuzuschlagen, zu töten und auch Risiken einzugehen. Wir haben in Beirut zugeschlagen, und wir schlagen in Gaza zu, und wir werden sehr stark in der Verteidigung sein. Und dann werden wir sehr stark zuschlagen."

Im Audio: Weitere Verhandlungen zu Geiselabkommen und Vorbereitungen auf iranischen Angriff in Israel