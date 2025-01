Hat Tesla ein Image-Problem wegen Elon Musk?

Elon Musk ist in Deutschland massiv in die Kritik geraten. Erst hat er Donald Trump wortgewaltig und mit viel Geld bei dessen Wiederwahl zum US-Präsidenten unterstützt. Anfang des Jahres folgte seine umstrittene Wahlempfehlung für die AfD und schließlich ein Gespräch mit Parteichefin Alice Weidel auf der Plattform X. Das beschädigt offenbar sein Image und das seiner Elektroauto-Marke Tesla, denn die Kritik wird lauter.

Aufkleber von Tesla-Fahrern: "I bought this before Elon went crazy"

Zunächst waren solche Aufkleber nur in den USA zu sehen: "I bought this before Elon went crazy." Mittlerweile sollen auch in Deutschland rund 6.000 dieser Protestaufkleber die Hecks der E-Autos zieren.