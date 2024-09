Fridays for Future in München: Nicht nur Schüler demonstrieren

Amrei Küsel entfaltet große Stofftransparente, auf denen das Fridays for Future-Logo prangt und ein sofortiger Systemwandel gefordert wird. Für die Auszubildende ist der "globale Klimastreik", zu dem die Klimabewegung Fridays for Future am Freitag weltweit aufgerufen hat, nicht die erste Demonstration für mehr Klimaschutz. Seit Jahren engagiert sie sich bei der Münchner Ortsgruppe. Zuletzt waren aber immer weniger Menschen zu den Protesten gekommen. "Natürlich gibt es Höhen und Tiefen und manchmal hat man einfach keine Energie mehr, aber genau dann müssen wir eben aufstehen", sagt Küsel.

Bündnis fordert Ausbau-Stopp für fossile Brennstoffe in Bayern

"Wir fordern ganz klar: raus aus den fossilen Brennstoffen", sagt Küsel. Deswegen lehnt die Münchner Ortsgruppe von Fridays for Future Gasbohrungen in Bayern ab. Es gehe dabei vor allem um die geplanten Bohrungen in Reichling im Landkreis Landsberg am Lech. Stattdessen sollten erneuerbare Energien ausgebaut werden, fordert die Klimaaktivistin.

In ganz Bayern gehen Menschen mit Fridays for Future auf die Straßen – darunter in Kempten mit 200 Teilnehmern, ebenso in Nördlingen, Landshut sowie mehreren Orten in Mittel- und Oberfranken wie in Erlangen, Fürth und Bamberg. Bundesweit finden etwa 100 Klimaproteste statt.

Eltern, Lehrer und Wissenschaftler demonstrieren mit

Auf dem Königsplatz in München sind unter den laut Polizeiangaben 2.000 bis 3.000 Teilnehmern aber nicht nur Schüler. Fast auffälliger scheint die ältere Generation zu sein.

"Haltung zeigen fürs Klima", steht auf dem Banner, das Katja Pfeiffer in die Höhe hält. Sie hat zwei Kinder. "Wir müssen der Politik zeigen, dass es mehr Klimaschutz braucht", sagt die Mutter. Sie engagiert sich bei Parents for Future. Ihre Familie fahre kein Auto und mit dem Zug in den Urlaub. Aber unter ihren Nachbarn in München würden nur wenige ihren Alltag klimafreundlich gestalten. "Es ist schwierig, da Gehör zu finden", sagt Pfeiffer.

"Auf der Wiesn besaufen, statt Wiesen, die absaufen"

Ein Papp-Plakat mit dieser Aufschrift hält Datenwissenschaftlerin Leah von der Heyde in die Höhe. Die 30-Jährige verbringt gemeinsam mit zwei Kollegen ihre Mittagspause beim Klimastreik. Klimaschutz betreffe auch den Wissenschaftsbetrieb, erzählen die Münchner Forscher. Ein Problem sei es, passende Orte für Konferenzen zu finden, bei denen Teilnehmende nicht zu weit reisen müssen, aber Entwicklungsländer auch nicht ausgeschlossen würden.

Umgang mit Schulpflicht an Schulen unterschiedlich

Klimaschutz spiele eine geringere Rolle unter Schülern als noch 2019, sagt Lehrer Tim Rädert. Auch wenn die Leitung des Münchner Gymnasiums, an dem er arbeitet, Schüler für solche Streiks schon freigestellt habe. "Mein Eindruck ist, dass immer weniger Schüler die Brisanz des Klimawandels verstehen, aber trotzdem gibt es immer noch genügend, die sich dafür einsetzen", sagt der Münchner Gymnasiallehrer.

Doch längst nicht alle Schulen gehen so locker damit um, wenn Schüler während der Unterrichtszeit an den Klimademos teilnehmen. Der Gymnasiast Bálent Kondor hat sich krankgemeldet und riskiert eine Verwarnung. An seiner Schule wurde die Regelung zur Unterrichtsbefreiung für Klimastreiks wieder abgeschafft. Aber das sei es ihm wert, sagt der 18-Jährige: "Wenn es keine Erde mehr und keinen Lebensraum mehr gibt, der bewohnbar ist, dann ist es auch egal, ob ich Physik oder Vokabeln für Spanisch gelernt habe."

Verzicht falle vielen Mitschülern schwer

Bálent Kondor findet, dass Klimaschutz nur mit Verzicht gehe. "Es sind Dinge, die unser Leben bequem machen wie Autofahren, in den Urlaub fliegen, Fleisch essen und konsumieren. Das sind ja geile Dinge und das macht jeder gerne." Aber der 18-Jährige ist auch von Politik und Medien enttäuscht, weil der Klimaschutz in der politischen Debatte in den Hintergrund gerückt sei. Er wisse nicht mehr, wen er wählen solle.

Amrei Küsel von Fridays for Future München organisiert am Freitagmittag derweil weiter den Protestzug durch die Stadt. Auch wenn nicht mehr etwa 1,4 Millionen Menschen wie noch 2019 auf die Straße gehen – Aufhören ist für die Klimaaktivistin keine Alternative. "Ich habe sehr viel Angst vor der Zukunft und versuche diese Angst durch Aktivismus herunterzudrücken und sie für etwas Gutes zu nutzen", sagt die 19-Jährige.