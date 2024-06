Festnahme im Fall der getöteten 9-jährigen Valeriia aus Sachsen

Im Fall der getöteten Valeriia aus Döbeln ist ein 36-Jähriger in der tschechischen Hauptstadt Prag festgenommen worden. Er sei dringend tatverdächtig, das Mädchen getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag mit.

Festgenommener wurde per Haftbefehl gesucht

Der Moldawier sei, so die Staatsanwaltschaft, zuvor per nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er wurde am Vormittag in einem Restaurant festgenommen. Er sei derzeit in Tschechien in Gewahrsam und solle rasch nach Deutschland überstellt werden, hieß es. Weitergehende Auskünfte würden zunächst nicht erteilt.

Nach Informationen der Bild-Zeitung [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt] könnte es sich um den früheren Lebensgefährten der Mutter des getöteten Mädchens handeln. Der Mann war möglicherweise von einer Videokamera in der Nähe von Valerias Wohnhaus gefilmt worden, berichtet die Zeitung weiter.

Der Fall erschüttert viele Menschen

Valeriia war am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Nach tagelanger Suche wurde am Dienstag ihre Leiche in einem Wald bei Döbeln gefunden. Sie wurde Opfer eines Verbrechens. Nach ersten Untersuchungsergebnissen wurde sie aber nicht sexuell missbraucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags und Mordes.

Zuvor hatten Oberstaatsanwältin Burghart bekannt gegeben, dass sich die Ermittlungen auf das soziale Umfeld des Mädchens konzentrierten. Das schließe die Familie, Bekannte, Freunde und auch mögliche Kontakte zu Sportvereinen oder der Schule ein.

Gedenkgottesdienst für Valeriia

Am Freitagabend wollen die Einwohner von Döbeln der getöteten Valeriia mit Kerzen in den Händen um 18 Uhr auf dem Obermarkt gedenken. Zudem soll es am Sonntag einen Gedenkgottesdienst geben.

Seit der Todesnachricht haben viele in der Nähe der Wohnung von Valeriias Familie Blumen, Kerzen und Plüschtiere niedergelegt. Das an diesem Wochenende geplante Stadtfest wurde abgesagt.