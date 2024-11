Fehrs zur Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche gewählt

Kirsten Fehrs ist zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Sie soll in den kommenden drei Jahren die rund 18,6 Millionen deutschen Protestanten repräsentieren.

Bei der Tagung des Kirchenparlaments in Würzburg erhielt sie 97 der insgesamt 130 abgegebenen Stimmen und kam damit über die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. 19 Wahlberechtigte enthielten sich, 14 stimmten gegen Fehrs.

Fehrs bereits kommissarisch im Amt

Nach dem Rücktritt von Annette Kurschus im vergangenen Jahr übte Fehrs das Amt bereits kommissarisch aus. Kurschus hatte mit ihrem Rücktritt auf Vorwürfe reagiert, mit einem Missbrauchsfall falsch umgegangen zu sein.

Kirsten Fehrs: Seit 13 Jahren Bischöfin

Fehrs stammt aus dem Westen Schleswig-Holsteins und wurde 1990 zur Pastorin ordiniert. Seit 13 Jahren ist sie Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt geleiteten Nordkirche.

In ihrem Amt steht sie dem 15-köpfigen Rat der EKD vor. Dieser Rat leitet die EKD in allen wichtigen Angelegenheiten und gilt als öffentliche Stimme der evangelischen Kirche. Die EKD ist der Zusammenschluss aller 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland.

Glückwünsche von katholischer Seite

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, gratulierte Fehrs: "Was Du in den zurückliegenden zwölf Monaten schon in eindrucksvoller und stets von einem tiefen ökumenischen Geist geprägten Arbeit übernommen hast, führst Du jetzt fort." Er freue sich auf die Zusammenarbeit.