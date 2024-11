"Cold Case" Simone Strobel: Neue Untersuchung in Australien

Ermittler wollen Beziehung Strobels zu ihrem Freund genau untersuchen

Im aktuellen Verfahren untersucht der leitende Anwalt Philip Strickland, wie die Lügen des Ex-Partners über seine Beziehung zu Strobel und die Ereignisse in der Nacht ihres Verschwindens die ursprüngliche Ermittlung behindert haben könnten. Berichte aus Strobels Tagebuch legen nahe, dass Spannungen zwischen ihr und ihrem damaligen Partner bestanden. Zudem gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, wie das Paar in der Nacht ihres Verschwindens nach starkem Alkoholkonsum einen Streit hatte. Zeugen hörten später lautes Geschrei am Campingplatz.

Partner des Opfers soll mehrfach gelogen haben

Laut australischen Medienberichten wies Strickland zu Beginn der Anhörung darauf hin, dass Strobels Ex-Freund anfangs über den Streit und den Alkohol- sowie Cannabiskonsum gelogen habe, was die Ermittlungen erschwert habe. Später verwies der leitende Anwalt auf neue Verdächtige, die angeblich den Mord an Strobel bereits gestanden hätten – darunter auch ein polizeibekannter Mann. Strobels Leiche sei an einem bekannten Kriminalitäts-Brennpunkt gefunden worden, an dem sich zwielichtige Einheimische aufhielten.

Mitreisende stritten ab, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben

Ihr damaliger Freund und zwei weitere Begleitende hatten immer bestritten, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. Eine erste Untersuchung im Jahr 2007 fand zwar Hinweise auf eine mögliche Verwicklung der Tatverdächtigen, doch fehlten ausreichende Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung.