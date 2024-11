EKD-Synode befasst sich mit Missbrauch und Chef-Personalie

Erstmals seit Vorstellung einer bundesweiten Missbrauchsstudie tritt von Sonntag bis Mittwoch das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammen. Die 128 Delegierten wollen öffentlich über die Ergebnisse der Studie diskutieren und mehrere Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt beschließen. Schwerpunktthema der Tagung soll nach Willen des Synodenpräsidiums hingegen Migration und Menschenrechte sein.

Wer nachfragt, was Stand der Missbrauchszahlen in den 20 Landeskirchen und 17 Diakonischen Werken ist, hat es nicht leicht. Auf Anfrage der ARD nennen manche Landeskirchen nur Zahlen zu anerkannten Fällen, andere die Anzahl von Menschen, die sich mit Vorwürfen gemeldet haben. Eine EKD-Sprecherin erklärt: Zum Ende des vergangenen Jahres sind 969 Fälle sexualisierter Gewalt im Raum der EKD und der Diakonie bekannt. Die große evangelische Missbrauchsstudie vom Januar kam auf mehr als 2.200 – und auch das sei nur die Spitze von der Spitze des Eisbergs, so die Forscher.

Missbrauch: EKD-Ratsvorsitzende Fehrs verteidigt Kurs

Doch dass man untätig sei, davon will die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs nichts wissen. Immerhin seien die meisten Themen nun schon länger in Arbeit, erklärt Fehrs, so habe man online ein Betroffenennetzwerk gebildet und eine Anerkennungsrichtlinie verfasst. "Da ist schon ziemlich viel nach vorne gegangen", so Fehrs.

Die Anerkennungsrichtlinie soll festlegen, wie viel Geld Betroffene von Missbrauch bekommen. Geplant ist ein Sockelbetrag plus eine individuelle Leistung. Doch anders als ursprünglich geplant ist diese noch nicht entscheidungsreif. Denn es gibt eine weitere Prüfschleife bei den Landeskirchen. Eine Enttäuschung für die Betroffenen findet Detlev Zander, gerade für diejenigen Betroffenen, die bereits zwei Jahre oder noch länger warteten.

Missbrauchsbetroffene üben Kritik

"Wir schieben die Betroffenen schon wieder in die sogenannte Warteschleife oder in die Zukunft. Und bei vielen, vielen Betroffenen tickt einfach die Uhr." Detlev Zander ist selbst einer von acht Betroffenen, die im sogenannten Beteiligungsforum sitzen. Dort müssen alle Entscheidungen zu Missbrauch beraten und beschlossen werden. Sowohl die acht Betroffenen-Vertreter als auch die neun Kirchenvertreter müssen jeweils mehrheitlich zustimmen.

Man setze die Handlungsempfehlungen der Studie mit einem Maßnahmenkatalog konsequent um, heißt es von der Kirche. Die Forscher, die die Missbrauchsstudie erstellt haben, sind allerdings dabei nicht einbezogen worden, wie der Koordinator der Studie, der Hannoveraner Erziehungswissenschaftler Martin Wazlawik sagt. Ob er darüber enttäuscht sei? "Das ist nicht die Frage oder Kategorie, in der mich das berührt", sagt Wazlawik. Er nehme es "einfach so zur Kenntnis".

Kirchenparlament diskutiert über Migration

Eindreiviertel Stunden sind für das Thema Missbrauch bei der Tagung der EKD-Synode vorgesehen. Deutlich mehr Zeit gibt sich das Kirchenparlament für das Thema Migration. Weniger Aufregung in der Debatte fordert die Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich aus Bayern.

Es gelte aber auch, sich gerade als evangelische Kirche in Deutschland jeden Tag zu fragen: "Wie können wir Teil der Lösung sein, wie können wir dabei helfen, dass Menschen gut ankommen können, dass sich Menschen hier gut integrieren können und vielleicht hier ein neues Zuhause finden können", so Heinrich.

Wahl eines neuen Ratsvorsitzenden - wird Kirsten Fehrs bestätigt?

Die wichtigste Personalie auf der Synode wird die Wahl einer oder eines EKD-Ratsvorsitzenden für die nächsten drei Jahre sein. Dieser Posten muss in Würzburg neu besetzt werden, nachdem nach der letzten Synode Annette Kurschus zurückgetreten war.

Ihr war vorgeworfen worden, mit einem weit zurückliegenden Fall von Missbrauch nicht korrekt umgegangen zu sein. Seitdem nimmt Kirsten Fehrs das Amt der Ratsvorsitzenden wahr. Es wäre eine große Überraschung, wenn die 63-Jährige von den Kirchenparlamentariern nicht gewählt werden würde.