Erster Flug zum Mond: Astronaut William Anders gestorben

Anders: "Das Foto hat mein Denken verändert"

Anders selbst war mit der technischen Qualität des Fotos zwar nicht ganz zufrieden, wie er einmal der Seattle Times erzählte, aber es habe auch sein Denken verändert: "Hier sind wir, auf einem unbedeutenden Planeten, der um einen nicht besonders bedeutenden Stern herumfliegt, in einer Galaxie von Millionen Sternen, die nicht bedeutend sind, wo es doch Millionen und Abermillionen von Galaxien gibt im Universum - sind wir also wirklich so bedeutend? Ich glaube kaum."

Astronaut und Kernenergietechniker

Anders kam 1933 in Hongkong auf die Welt, weil sein Vater dort bei der US-Marine stationiert war. Er wuchs dann in Kalifornien auf, studierte an der Marineakademie, arbeitete bei der Luftwaffe und wurde auch noch Kernenergietechniker. 1963 wurde er zum Astronaut bei der Nasa und machte 1968 seine erste große Mission mit - eben die Apollo 8.

Nach seiner Karriere bei der Nasa hatte Anders verschiedene Tätigkeiten: Er war etwa Präsidentenberater, US-Botschafter und arbeitete bei verschiedenen Kernenergie- und Luftfahrtunternehmen.

