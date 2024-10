Ein Toter und dutzende Verletzte nach Anschlag in Israel

Ein Lastwagen ist am Sonntag nördlich von Tel Aviv in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle gewartet hatten. Dabei wurden nach Angaben von Sanitätern rund 40 Menschen verletzt, ein Mann starb später im Krankenhaus. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein an der Haltestelle stehender Bus gerade seine Passagiere abgesetzt. Medienberichten zufolge wurde der Lkw-Fahrer, der aus einem arabischen geprägten Ort in Israel stammen soll, von Passanten erschossen.

Hamas reklamiert Tat für sich

Es hieß zunächst in Medienberichten, die Polizei gehe von einem Anschlag aus. Die Polizei teilte allerdings mit, die Umstände des Vorfalls würden weiter untersucht. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas reklamierte die Tat für sich. Sie erklärte, der Angriff sei in der Nähe des Hauptquartiers des israelischen Geheimdienstes Mossad verübt worden. Es handele sich um "eine Reaktion auf die von der zionistischen Besatzung begangenen Verbrechen" gegen Palästinenser.

Palästinenser: Mindestens 45 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen gab es am Wochenende unterdessen etliche Tote. Nach palästinensischen Angaben wurden am Sonntag bislang mindestens 45 Menschen getötet. Die meisten von ihnen im Norden des Küstenstreifens. Das israelische Militär teilt mit, es habe in der Region in den vergangenen 24 Stunden "mehr als 40 Terroristen eliminiert".

Nach Angaben der Armee wurde Israel im Laufe des Vormittags mit etwa 75 Geschossen aus dem Libanon angegriffen, es gab mehrere Verletzte. Vier israelische Soldaten starben bei Kämpfen im Südlibanon. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon starben laut örtlichen Angaben mindestens acht Menschen, darunter ein Kind.

Israel gedenkt Großangriff der Hamas im Oktober 2023

Nach jüdischem Kalender gedenkt Israel am Sonntag des Massakers, das die Hamas 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel verübt hatte. Nach israelischen Angaben wurden insgesamt 1206 Menschen getötet, darunter auch mehrere der 251 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Von den Geiseln werden derzeit noch 97 im Gazastreifen festgehalten, 34 von ihnen sind nach Einschätzung der israelischen Armee tot.

Israel geht seit dem 7. Oktober militärisch im Gazastreifen gegen die Hamas und in den vergangenen Wochen verstärkt auch im Libanon gegen die pro-iranische Schiiten-Miliz Hisbollah vor. Weit über 40.000 Menschen wurden bislang bei den Angriffen getötet. Hilfsorganisationen zufolge ist jedes dritte Opfer ein Kind.

Mit Informationen von dpa und AFP