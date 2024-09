"Schwerter zu Pflugscharen" - DDR-Bürgerrechtler Schorlemmer tot

Im September 1983 wurde in Wittenberg ein Schwert zu einer Pflugschar umgeschmiedet – in Anlehnung an ein berühmtes Bibelzitat und als Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Es war die spektakulärste Aktion der Friedensbewegung in der DDR. Ihr Initiator, der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer, ist am Montag nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies erfuhr der Evangelische Pressedienst (epd) am Dienstag aus Kreisen seiner Familie.

Vor gut zwei Jahren gab Schorlemmer seine Demenz-Erkrankung bekannt und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Zuletzt lebte er in einem Pflegeheim in Berlin.

Schorlemmer war Leitfigur der friedlichen Revolution in der DDR

Der am 16. Mai 1944 im brandenburgischen Wittenberge geborene Friedrich-Wilhelm Schorlemmer war einer der wichtigsten Protagonisten der friedlichen Revolution in der DDR. Nach dem Theologiestudium in Halle war er in den Franckeschen Stiftungen und danach als Studentenpfarrer in Merseburg tätig. Später war er Dozent am Evangelischen Predigerseminar und Prediger an der Wittenberger Schlosskirche in Sachsen-Anhalt.

International bekannt wurde der Theologe mit dem symbolträchtigen Umschmieden eines Schwertes zu einer Pflugschar. Bei der regierungskritischen DDR-Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz gehörte auch Schorlemmer zu den Rednern.

Gegner des Militäreinsatzes in Afghanistan und im Irak

Er war Mitbegründer der Partei Demokratischer Aufbruch (DA), wechselte aber noch 1990 in die SPD. 1993 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Als kritische Stimme meldete sich Schorlemmer immer wieder in gesellschaftspolitischen und kirchlichen Debatten zu Wort.

Schorlemmer gehörte zu den Gegnern des Militäreinsatzes im Afghanistankrieg ab 2001 und des Irakkriegs ab 2003. Seit 2009 war er Mitglied im globalisierungskritischen Netzwerk Attac. Kirchliche Aufmerksamkeit erregte 2017 seine Streitschrift "Reformation in der Krise", in der er eine ernüchternde Bilanz des evangelischen Reformationsjubiläums zog.

