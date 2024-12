Hype und Realität: Wie sich die KI-Welt 2024 verändert hat

Was war gut? Was war schlecht? Was war überraschend? Marie und Gregor lassen das KI-Jahr 2024 Revue passieren und blicken statt auf die großen Knaller-Momente vor allem auf die schleichenden Entwicklungen. Außerdem gibt es neue Tools von OpenAI und Google zum Ausprobieren. Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Marie Kilg ist Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. In dieser Folge: 0:00 Intro 1:40 Was war gut? Mit Software sprechen 7:30 Was war gut? Open Source 11:00 Was war schlecht? Culture War 15:20 Was war schlecht? Klimabilanz 20:30 Was war überraschend? Kluft zwischen Experten und Nicht-Experten 26:10 Was war überraschend? Drama um OpenAI 30:50 Was haben wir mit KI gemacht? Sora und Gemini 2.0 Links und Quellen: Open Source Report Octoverse 2024 https://octoverse.github.com/ KI-Startups werben gegen Menschen https://gizmodo.com/ai-firms-stop-hiring-humans-billboard-campaign-sparks-outrage-2000536368 Blogger Ed Zitron über KI https://www.wheresyoured.at/godot-isnt-making-it/ Klimaziele in Gefahr ⁠https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/fscsqwx4/release/2 ⁠ Google Gemini 2.0 https://blog.google/products/gemini/google-gemini-deep-research/ Sora startet (außer in Europa) https://openai.com/index/sora-is-here/ Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an kipodcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!