Daum, Hoeneß, FC Bayern - legendäre Duelle abseits des Platzes

Daum und Hoeneß - die Aussprache in der Kneipe

Was die wenigsten Wissen: Die Sendung hatte noch ein Talk-Nachspiel ohne Kameras. "Wir saßen nach der Sendung noch bis in die frühen Morgenstunden in Waldis Kneipe zusammen und haben lange und intensiv geredet", sagte Daum in einem Interview mit dem Magazin "11 Freunde" aus dem Jahr 2016.

Daum kritisierte, dass in der Presse damals zwar teils wahre, aber teilweise auch erfundene Aussagen von ihm kursierten. "Ich habe Hoeneß meine Sichtweise erklärt, habe mich für die ein oder andere Aussage entschuldigt, habe ihm aber auch gesagt, was mir nicht gefallen hat", sagte Daum in dem Interview: "Es war ein sehr offenes, interessantes Gespräch, bei dem ich das Gefühl hatte, dass wir uns gut austauschten und uns ein Stück näher kamen."