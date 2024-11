Mental Health im Pop: Warum junge Popstars oft ausgebrannt sind

"Je unvorbereiteter man in eine Situation gerät, in der alle auf einen schauen, vielleicht auch aufschauen, einen bewundern, umso gravierender können die Schattenseiten sein", sagt Dr. Oliver Pogarell, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU Klinikum München. Und unvorbereitet trifft es tatsächlich meistens diejenigen Popstars, die schon als Teenager oder als junge Erwachsene berühmt werden. So wie die amerikanische Sängerin und Songschreiberin Chappell Roan.

Übergriffiges Verhalten nicht okay

Mit Mitte 20 hat Chappell Roan dieses Jahr einen kometenhaften Aufstieg zum Superstar erlebt. Ein Erfolg, auf den sie eigentlich stolz war, bis sie gemerkt hat, dass sie zunehmend Angst hatte, das Haus zu verlassen. Mit einer Reihe von TikTok-Videos richtete sie sich – hörbar aufgebracht – direkt an ihre Fans: "Es ist mir egal, dass wir es offenbar normal finden, dass berühmte Leute belästigt und gestalkt werden", sagt sie in einem der Videos. "Deswegen ist es noch lange nicht okay. Mir ist scheißegal, ob ihr es egoistisch findet, wenn ich keine Zeit für euch habe oder Nein sage zu einem Foto oder einer Umarmung."