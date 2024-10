Weltweit trauern Fans um One-Direction-Star Liam Payne

Fans von Liam Payne haben in mehreren Städten in verschiedenen Ländern des verstorbenen One-Direction-Stars gedacht. Mindestens 1.000 Menschen versammelten sich am Sonntag im Zentrum von London und brachten Blumen, Briefe, Luftballons und Bilder zur Peter-Pan-Statue im Hyde Park. Dabei sangen die vorwiegend jungen Menschen auch Lieder von One Direction.

Liam Payne: Gedenken auch in Paris und New York

"Er war so ein großer Teil unserer Kindheit - wir sind einfach gekommen, um ihm unseren Respekt zu erweisen", sagte die 20-jährige Katie Etchells, die ein One-Direction-T-Shirt trug. Sie habe zunächst gedacht, dass die Nachricht von Paynes Tod eine Falschmeldung sei. "Ich denke, es wird ihn freuen zu wissen, dass ihn so viele Menschen lieben", sagte Luna Franco aus Italien.

Medienberichten und Beiträgen in Onlinenetzwerken zufolge versammelten sich hunderte Menschen auch in den schottischen Städten Edinburgh und Glasgow. In Paris, New York und Stockholm sowie weiteren Städten kamen ebenfalls Menschen zusammen. Am Sonntag war zudem ein Treffen von Fans in Birmingham geplant - nahe Wolverhampton, wo Payne geboren wurde und aufgewachsen war.

Auch britischer Regierungschef bekundet Beileid

Payne war am Mittwoch im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz aus dem dritten Stock seines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben. Sein Tod löste Entsetzen und Trauer in der Pop-Branche aus. Die Ermittler erklärten, er habe offenbar "eine Phase des Drogenmissbrauchs durchgemacht". Zahlreiche Musiker, Fans und auch der britische Regierungschef Keir Starmer bekundeten nach Paynes Tod ihr Beileid.

Bandmitglied über Payne: "Herzzerreißender Verlust"

Paynes Schwester verabschiedete sich auf Instagram von dem Musiker. "Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um Dich zurückzubringen", schrieb Ruth Gibbins in einem längeren Statement, zu dem sie zwei Fotos von den Geschwistern postete.

Paynes ehemaliger Bandkollege Zayn Malik verschob die geplanten US-Konzerte seiner aktuellen Tournee in den Januar - wegen "des herzzerreißenden Verlusts diese Woche", wie der 31-Jährige schrieb.