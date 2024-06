Brennertrasse: Tirol will Abzweigung nach Salzburg

Tirol will mehr Einfluss im "Deutschen Eck"

Für weiteres Aufsehen sorgte die Forderung des Landesrates nach mehr Einfluss der ÖBB auf das Management der Bahnstrecke über das sogenannte "Deutsche Eck", also die Verbindung zwischen Innsbruck und Salzburg über Rosenheim und Traunstein. Das sei eine "Hauptschlagader für den inner-österreichischen Verkehr", so Zumtobel. Und die Züge auf dieser Strecke würden immer unpünktlicher, oft fielen sie sogar aus. Außerdem stünden in den nächsten Jahren umfangreiche Baumaßnahmen an, auf die man sich vorbereiten müsse. Zumtobel wörtlich: "Es geht keinesfalls darum, dass wir von Österreich jetzt einen deutschen Streckenabschnitt übernehmen wollen, sondern darum, in Gesprächen die Bedeutung dieser Verbindung darzustellen und im Hinblick auf Baustellen, die ja anstehen, Verbesserungen zu erreichen." Er rege eine "High-Level-Runde" an, mit allen zuständigen Politikern und Verantwortlichen der Bahnen, um gemeinsame Pläne zu entwickeln mit dem Ziel, den Bahnverkehr über das Deutsche Eck effizienter und pünktlicher zu machen. Bisher habe es von seiner Seite dazu nur unverbindliche Gespräche gegeben, er habe aber durchwegs positive Signale bekommen, auch vom bayerischen Verkehrsminister Joachim Herrmann.