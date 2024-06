Unfall bei Abreise von Viktor Orban in Stuttgart – Polizist tot

Bei der Abreise von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist es am Montagvormittag in Stuttgart zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Polizist hatte die Eskorte zum Stuttgarter Flughafen begleitet und wurde dabei von einer Autofahrerin so schwer verletzt, dass er später starb. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Orbans Fahrzeug war nicht in den Unfall verwickelt.

69-Jährige übersieht Polizeiabsperrung

Eine 69-jährige BMW-Fahrerin hatte offenbar übersehen, dass eine Kreuzung für die Kolonne bereits von der Polizei gesperrt war. Das Auto kollidierte mit dem Motorrad des 61-Jährigen. Das Motorrad wurde in der Folge durch die Wucht des Aufpralls gegen das Polizeimotorrad eines 27-jährigen Polizisten geschleudert, der den Kreuzungsbereich abgesperrt hatte. Bei der Kollision wurden beide Polizisten schwer verletzt. Der 61-Jährige erlag laut Polizei kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Stuttgarter Polizeipräsident spricht Beileid aus

Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun äußerte sich erschüttert: "Die tragischen Umstände des Todes unseres geschätzten Kollegen machen uns fassungslos und treffen die gesamte Stuttgarter Polizei ins Mark. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden. Dem bei dem Unfall ebenfalls schwerverletzten Kollegen senden wir unsere besten Genesungswünsche."