Brenner-Transit: Bayern und Südtirol fordern mehr Kooperation

Bayern und Südtirol haben Tirol zu Lockerungen beim Nachtfahrtverbot für Lkw auf dem Weg über den Brenner aufgefordert. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) betonte, nur so könne es gelingen, das digitale Verkehrsmanagement, das Slots für Lkw auf der Strecke vorsieht, voranzubringen. "Im Sinne einer weiteren guten Zusammenarbeit fordere ich Tirol auf, hier endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren", so Bernreiter.

Südtirol mahnt mehr regionale Zusammenarbeit an

Ähnlich äußerte sich der Mobilitätslandesrat von Südtirol, Daniel Alfreider: "Unser Vorstoß für das digitale Verkehrsmanagement hatte als Hauptziel das Gemeinsame im Blick, also eine Korridorpolitik aller drei Länder". Dabei betonte Alfreider, dass es gerade dann wichtig sei, sich regional zusammenzuschließen, wenn sich die Nationalstaaten - also Deutschland, Italien und Österreich - kaum bewegten. Die Regionen seien näher an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort und wüssten bestens über die Sicherheits- und Umweltaspekte Bescheid.

Bernreiter wirft Tirol mangelnde Bereitschaft zur Kooperation vor

Allerdings scheint es schon allein an der Kommunikation untereinander zu mangeln. "Leider erfahren wir immer nur aus der Zeitung und über Dritte, was gerade geplant wird und welche Auswirkungen es haben wird", so Bayerns Verkehrsminister Bernreiter. Tirol müsse seine Informationspolitik daher deutlich verbessern, gemeinsame Lösungen könne es nur geben, wenn alle an einem Strang zögen. "Die Bereitschaft Tirols dazu vermisse ich leider aktuell."

Schon seit vielen Jahren sorgen der immens gestiegene (Lkw-) Verkehr über den Brenner und die dadurch verursachten Staus für viel Verdruss in den drei Anrainerregionen. Weitere Staus entstehen durch Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, beispielsweise die anstehende Sanierung der Luegbrücke, über die die Autobahn 13 in Tirol. Bis 2030 soll diese andauern.