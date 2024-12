Diebstähle im Paketzentrum: Mutmaßliche Bande festgenommen

Es ist für die Betroffenen mehr als ärgerlich: In den Wochen vor Weihnachten verschwinden in einem unterfränkischen Paketzentrum in Kitzingen immer wieder Elektroartikel. Nun ist es der Kripo Würzburg und der Staatsanwaltschaft gelungen, in dem Fall 15 tatverdächtige Personen festzunehmen.

Mehrere kurzfristige Mitarbeiter im Fokus

Zuvor hatten Ermittler mehrere Wohnungen durchsucht, teilte die Polizei heute mit. Hierfür habe die Kripo Würzburg eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet.

Mehrere Männer, die während des Weihnachtsgeschäfts kurzzeitig in dem Paketzentrum arbeiteten, waren in den Fokus der Ermittler geraten. Den ersten Ermittlungen nach entwendeten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren hochwertige Mobiltelefone. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware liegt im fünfstelligen Bereich.

Untersuchungshaft für zwei Männer

Gegen zwölf Personen ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg Sicherheitsleistungen im insgesamt mittleren fünftstelligen Bereich an, so die Polizei. Die Sicherheitsleistungen mussten die Männer sofort bezahlen, ehe sie entlassen wurden.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 32 Jahren wurden am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Im Anschluss wurden sie in Justizvollzugsanstalten gebracht.