Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Magdeburg bekannt

Mindestens fünf Menschen sind bei einer Attacke auf einen Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend gestorben, darunter ein Kleinkind. Mehr als zweihundert Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen und wird am Nachmittag zusammen mit der Staatsanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen informieren. Was wir bisher über den mutmaßlichen Täter wissen.

Wer ist der mutmaßliche Attentäter?

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-Jährigen aus Saudi-Arabien, der erstmals 2006 nach Deutschland gekommen ist. Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang lebt der Mann in Bernburg und hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Im Juli 2016 wurde er als Flüchtling anerkannt, wie der "Spiegel" berichtet (externer Link, Bezahl-Inhalt) und sich dabei auf ein früheres Interview in der "Frankfurter Rundschau" bezieht.

Der mutmaßliche Täter arbeitete in der Salus-Klinik in Bernburg als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie das Krankenhaus dem MDR bestätigte, war er dort seit 2020 im Maßregelvollzug für suchtkranke Menschen angestellt. Zuletzt sei er aber arbeitsunfähig gewesen, heißt es. Im Lauf des Tages will die Klinik Genaueres bekanntgeben.

Gibt es Erkenntnisse zum Motiv?

Das Motiv des mutmaßlichen Attentäters ist derzeit noch unklar. Erste Spekulationen über mögliche islamistische Hintergründe der Tat werden aber inzwischen von vielen Fachleuten als unwahrscheinlich bezeichnet. Der Tatverdächtige kritisierte offenbar die Polizei und Deutschland für ihre Sympathien für Islamisten und fühlte sich verfolgt.

Nach MDR-Informationen soll der mutmaßliche Täter in der saudischen Exil-Community eine durchaus prominente Figur sein und als Ansprechpartner für Asylsuchende, insbesondere Frauen, gegolten haben. Auf seiner eigenen Internetseite soll er nach Informationen des "Spiegel" über Fluchtmöglichkeiten beraten und Informationen zum deutschen Asylsystem bereitgestellt haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist der Mann als islamkritischer Aktivist bekannt und bezeichnet sich selbst als Ex-Muslim.

Gab es eine Warnung im Vorfeld?

Saudi-Arabien hat Deutschland saudischen Sicherheitskreisen zufolge vor dem mutmaßlichen Täter der Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., gewarnt. Das Königreich habe seine Auslieferung beantragt, darauf habe Deutschland nicht reagiert, hieß es. Der Mann stammt demnach aus der Stadt Al-Hofuf im Osten Saudi-Arabiens. Er sei Schiit gewesen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin hatte es vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis zu dem Mann an die deutschen Behörden gegeben.

Zunächst gab es dazu keine Stellungnahme deutscher Behörden. "Die Sicherheitsbehörden arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, die Hintergründe dieser Schreckenstat aufzuklären", teilte Justizminister Volker Wissing nur mit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter von Magdeburg islamfeindlich eingestellt war. "Wir können nur gesichert sagen, dass der Täter offensichtlich islamophob war", sagte die SPD-Politikerin in Magdeburg. Alles Weitere sei Gegenstand der Ermittlungen. Was es an Warnungen im Vorfeld gegeben habe oder nicht, obliege den Ermittlungsbehörden, betonte Faeser. Das Bundeskriminalamt sei eingeschaltet und unterstütze die Ermittlungen.

Islamfeindliche Äußerungen im Internet

Inzwischen scheint er in seinem Aktivismus jedoch abgedriftet zu sein, wie aus der "Spiegel"-Recherche hervorgeht. Auf seinem Account bei X sympathisierte er offen mit der AfD und träumte von einem gemeinsamen Projekt mit der in weiten Teilen rechtsextremen Partei: einer Akademie für Ex-Muslime. "Wer sonst bekämpft den Islam in Deutschland?", fragte er. In einem vor acht Tagen auf einem islamfeindlichen US-Blog erschienenen Videointerview habe der mutmaßliche Täter über 45 Minuten seine kruden Thesen ausgebreitet, so der "Spiegel": Der deutsche Staat betreibe eine "verdeckte Geheimoperation", um weltweit saudische Ex-Muslime "zu jagen und ihr Leben zu zerstören". Gleichzeitig erhielten syrische Dschihadisten in Deutschland Asyl.

Soll der Mann allein gehandelt haben?

Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter. Das untermauerten die Beamten am frühen Samstagmorgen dem MDR gegenüber. Hinweise, nach denen ein zweiter, möglicherweise tatrelevanter Pkw in der Innenstadt gesichtet wurde, haben sich demnach nicht bestätigt. Der Mann wird nach offiziellen Angaben verhört. Die Einsatzmaßnahmen dauerten an, es würden unter anderem Durchsuchungen in Bernburg durchgeführt.

Bei dem Anschlag soll der Attentäter einem Bericht der "Bild" zufolge womöglich unter Drogen gestanden haben. Ein erster Drogenwischtest sei positiv ausgefallen, berichtet das Blatt ohne Angaben von Quellen.

Übernimmt der Generalbundesanwalt?

Laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gibt es Signale, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehmen wolle. Es bestehe womöglich ein Zusammenhang mit dem achten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016.