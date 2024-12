Auto fährt in Menschenmenge auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Das bestätigte der Regierungssprecher von Sachsen-Anhalt, Matthias Schuppe, dem MDR (externer Link). Der MDR berichtet weiter unter Berufung auf die Polizei Magdeburg, es gebe mindestens einen Toten und mehrere Verletzte.

Der Autofahrer sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt.

Stadt- und Regierungssprecher vermuten einen Anschlag

Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gab es aus Regierungskreisen zunächst nicht. Somit war auch unklar, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt. Stadtsprecher Michael Reif sagte, es sei nach erstem Stand "ein Anschlag". Auch laut Regierungssprecher Schuppe handelt es sich "vermutlich um einen Anschlag".

Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum. Auf der Plattform X waren am Abend Videos zu sehen, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.

Mit Informationen von dpa