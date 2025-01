BayernTrend: CSU sinkt auf 42 Prozent – AfD und Grüne dahinter

Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher – und in Bayern liegt die CSU weiter über der 40-Prozent-Marke. Wäre die Wahl am kommenden Sonntag, würden im Freistaat 42 Prozent für die Christsozialen stimmen. Das zeigt der neue BR24 BayernTrend.

Damit büßt die CSU im Vergleich zu November zwar drei Prozentpunkte ein, ihr Umfragewert liegt aber deutlich über dem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021. Damals holte die CSU 31,7 Prozent. Die AfD kommt aktuell im BayernTrend auf 16 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als vor knapp zwei Monaten, wäre aber deutlich mehr als bei der Wahl vor gut drei Jahren, als die AfD 9 Prozent holte. Die Grünen liegen bei 14 Prozent (+1), quasi deckungsgleich mit ihrem Wahlergebnis.

Vor Bundestagswahl: SPD tut sich weiter schwer in Bayern

Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz tut sich dagegen in Bayern weiter schwer. Die Sozialdemokraten erreichen aktuell 10 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es noch 18 Prozent. Die FDP landet in der Umfrage bei 4 Prozent (2021: 10,5 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt unter 3 Prozent und wird deshalb dieses Mal nicht gesondert ausgewiesen.

Die Freien Wähler (FW) kommen derzeit bayernweit bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl auf 5 Prozent. Sie haben bisher nie den Einzug in den Bundestag geschafft – auch dieses Mal ist das allerdings das erklärte Ziel von FW-Chef Hubert Aiwanger. Dafür bräuchte es mindestens drei Direktmandate oder bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen. Bei der Wahl vor drei Jahren erreichten die FW in Bayern 7,5 Prozent.

Wichtigste Probleme: Wirtschaft und Zuwanderung

Ein klares Stimmungsbild gibt es bei den wichtigsten politischen Problemen, um die sich die deutsche Politik nach der Bundestagswahl vordringlich kümmern muss. 38 Prozent der Befragten nennen hier die Wirtschaft. 36 Prozent nennen die Themen Flüchtlinge, Einwanderung, Asylpolitik und Integration.

Es folgen mit spürbarem Abstand Themen wie Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit oder innere Sicherheit. Auffällig ist, dass die Werte sehr ähnlich wie beim jüngsten ARD-DeutschlandTrend sind – die Menschen in Bayern beantworten die Frage nach den drängendsten Problemen also weitgehend wie die Gesamtbevölkerung.

Grafik: Wichtigste Probleme in Deutschland