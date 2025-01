Mehrheit findet: Deutschland soll weniger Flüchtlinge aufnehmen

Eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland findet, Deutschland sollte künftig weniger Flüchtlinge aufnehmen als derzeit. Entsprechend antworten 68 Prozent der Befragten im aktuellen ARD-DeutschlandTrend. Das sind vier Prozentpunkte mehr als im Herbst 2023 – der höchste Wert seit über zehn Jahren.

Insgesamt 22 Prozent sprechen sich dafür aus, auch in Zukunft so viele Flüchtlinge wie derzeit aufzunehmen. Drei Prozent wollen mehr als aktuell. Für die Aufnahme von weniger Geflüchteten ist jeweils eine deutliche Mehrheit der Anhänger von AfD, CDU/CSU und SPD. Bei den Grünen fordern die meisten Anhänger, dass es so bleibt wie derzeit. Bei den Linken wollen 27 Prozent der Unterstützer mehr Flüchtlinge aufnehmen – allerdings sind auch 34 Prozent für weniger.