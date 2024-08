Zehnter Franken-Tatort am 6.10. – Dagmar Manzel nimmt Abschied

Der zehnte Franken-Tatort wird am 6. Oktober im Fernsehen gezeigt. Der Krimi mit dem Titel "Trotzdem" ist um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen, teilten die Verantwortlichen mit. Es wird der letzte Tatort mit Dagmar Manzel als Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn sein.

Darum geht's im Franken-Tatort "Trotzdem"

Gemeinsam mit Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ermittelt Kommissarin Ringelhahn im Fall eines Suizids im Gefängnis. Ein 25 Jahre alter Häftling nimmt sich selbst das Leben. Verurteilt war der für den gewaltsamen Tod einer jungen Frau vor drei Jahren. Die Menschen, die den 25-Jährigen kannten, glaubten jedoch an seine Unschuld. Seine Schwestern hatten mit allen Mitteln versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen und sogar der Chef der Nürnberger Polizei hatte insgeheim Zweifel. Kurz nach dem Selbstmord kommt es zu einem zweiten Todesfall: Ein Ehepaar stirbt. Am Ende stehen sich zwei Familien in Nürnberg, vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld gegenüber. Und die Ermittler müssen versuchen, die blutige Serie zu stoppen.

Manzel hat Lust auf Neues

Für Hauptdarstellerin Dagmar Manzel ist es der letzte Fall an der Seite von Fabian Hinrichs, sie verlässt auf eigenen Wunsch das Team Franken. "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören", erklärt sie. Manzel habe Lust auf andere Sachen: Sie wolle eine Oper inszenieren, mit ihren Enkelkindern spielen und mehrere Wochen am Stück Urlaub machen. Ganz aus der Region verschwinden wird sie aber nicht: "Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen." In weiteren Rollen spielen Eli Wasserscheid, Stefan Merki, Fritz Karl, Ursina Lardi, Mercedes Müller, Anne Haug, Lisa Sophie Kusz, Florian Karlheim, Maja Beckmann u.a.

Regie führten Max Färberböck und Danny Rosness. Auch das Drehbuch hat Färberböck geschrieben, zusammen mit Stefan Betz. Der 73-Jährige hat bereits bei mehreren vorangegangenen Tatort-Folgen aus Franken Regie geführt. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2023 in Nürnberg, Erlangen und Umgebung statt. Der erste Franken-Tatort wurde am 12. April 2015 ausgestrahlt, seither wird jährlich eine Episode mit den Nürnberger Ermittlern gezeigt.