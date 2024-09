(Symbolbild) Am Dienstag ist eine 57-jährige Würzburgerin mehrere hundert Meter tief am Großvenediger in Tirol gestürzt.

Würzburgerin schwerverletzt nach 300-Meter-Sturz in Tirol

Bei einer Wanderung am Großvenediger bei Prägraten in Tirol ist eine 57-jährige Würzburgerin am Dienstag mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau wurde nach einer aufwendigen Rettungsaktion schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Von BR24 Redaktion